SOM ULAZI U DVORIŠTE, PROLAZI KRAJ SINA KAO DA JE SVRATIO! Marija Kulić bijesna zbog Marinkovića "Kako te nije SRAMOTA!

Ivan Marinković je ispričao svoju priču, a nakon njega se oglasila Marija Kulić i javno mu se obratila.

Izvor: YouTube/Miljana Kulić

Ivan Marinković je u Zadruzi govorio o odnosu s Miljanom Kulić i tome da li išta osjeća prema sinu Željku, a nakon njegove ispovijesti prije kamerama oglasila se Marija Kulić.

"Sve je rekao tačno, sem, zbog čega je bila takva Tijanina reakcija. Kao prvo, Tijana neizmjerno voli Željka. To je neopisivo koliko je vezana za njega. Nema dana da ga nečim ne iznenadi. Samim tim je i preosjetljiva na njega. Jedva je čekala da vidi Željkovu reakciju kad mu kažemo da mu je to tata i pripremali smo ga za njegov dolazak. Miljana ga je pozvala, jer je Željko u to vreme stalno pitao: 'Gdje je moj tata i kad će da dođe kod mene?'. On vidi da po djecu u vrtić dolaze i očevi, pa je počeo da ga traži", rekla je Marija.

"Zbog njega smo ga i primili. Tijana je bila nevjerovatno uzbuđena zbog Željkove reakcije. Kad je vidjela da je ušao u dvorište, odmah je izašla, a ja sam držala Željka u naručju da ga dočekamo. Šta se desilo? Som ulazi u dvorište, prolazi pored Željka, rukom ga protrese po kosi, u prolazu, govoreći: 'Gdje si, bre, ti?' i odlazi kod Siniše u dnevnu sobu, seda pored njega, tik uz njega i počinje da priča nešto nebitno, kao svratio je u prolazu", nastavila je bijesno.

"Tijani su se oči napunile suza i odmah je sa Željkom ušla u njegovu sobu, da je ne vidimo da plače. Sjedili su u sobi, a ovaj som uopšte nije ušao da se sa njim poigra ili popriča. Tijana nije više mogla da izdrži, srce bi joj prepuklo, uletila je u dnevnu sobu, gdje je ovaj sjedio i obratila se njemu riječima: 'Je li, kako te nije sramota da prođes pored djeteta koje te čeka, a da ga ne poljubiš?'. Tako je krenula rasprava između njih, gdje mu je rekla da sat vremena priča o svom psu, a došao je da vidi dijete", ispričala je Marija, majka Miljane Kulić koja je nedavno izašla iz bolnice, a uskoro će ući u Zadrugu s Marijom, sinom i dečkom Nenadom.