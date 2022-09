LUNA SE PROTIVILA ADAMOVOM ULASKU U ZADRUGU: Isplivala privatna prepiska - "Porodične tajne treba da ostanu u porodici"

Luna Đogani je i sama nekoliko puta učestvovala u Zadruzi, a u šestoj sezoni se za glavnu nagradu takmiči njen brat Adam Đogani.

U Zadrugu 6 ušao je i brat Lune Đogani koji je gledaocima već poznat po ranijem učešću u rijalitiju, Adam Đogani koji je na snimanju profila bio s Gagijem Đoganijem.

Iako je i sama bila deo Zadruge i mnogi smatraju da ju je to i proslavilo, Luna Đogani je navodno bila protiv Adamovog ulaska u šestu sezonu, ali pošto se to desilo podržavaće ga maksimalno sve dok bude boravio tamo.

"Nije joj bilo svejedno, jer svi znamo kako je prošlo, taman su bili na pauzi i onda je Adam dobio dobru ponudu kada je novac u pitanju, pa nije mogao ni da odbije, jer tu sumu novca ne bi niko normalan odbio. Nije ni Luni bilo najsjajnija ideja da Adam uđe, jer se odmah zna da će se tu postavljati svaka pitanja, kopanje po prošlosti, da će ga zadrugari dirati tamo gde ga najviše boli, a taman su svi krenuli svojim putem", ispričao je izvor.

"Sedeli su i pričali o svemu, nije ona njemu nešto zabranila, niti bilo šta, Adam zna šta ne sme da priča i šta ne bi trebalo da pominje, to su porodične stvari, tajne, koje i treba da ostanu u okviru porodice. On nije glup momak, inteligentan je i Luna ima poverenja u njega, kao i Gagi i Marko, niko zapravo nije ni posumnjao da će on blatiti prezime Đogani", dodao je izvor.

"Luna mu je samo rekla da će biti uz njega sve vreme, da će mu biti podrška, za sve što bude trebalo da će biti tu, da su oni brat i sestra i da neće dati na njega, da će sve voditi računa spolja šta i kako treba. Luna je retka rijaliti učesnica koja je uspela da se izvuče iz svega, ostvari se kao majka, da bude požrtvovan roditelj, udala se, potpuno se povukla iz tog nekog javnog ludila, što je na nju svakako uticalo dobro", završio je isti izvor.