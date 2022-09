MOLILA ZA ALKOHOL PO STUDIJU! Nova učesnica Zadruge šokirala ponašanjem, pa priznala - "Bivši me je PRETUKAO!"

Tamara Ćosić šokirala prvim izlaganjem prilikom ulaska u Zadrugu 6.

Izvor: pink tv / screenshot

Šetsa sezona Zadruge uveliko je počela, a interesovanje za nova lica koja su prvi put stala pred kamere ružičaste televizije, ne jenjava.

Nakon maloletne Valentine Stanković koja je ušla spremna da pomrsi konce cimerima, u studio je došla i Tamara Ćosić. Atraktivna crnka ostavila je voditeljku Dušicu Jakovljević u šoku zbog svega što je izgovorila u prvom obraćanju publici.

"Imam 20 godina. Volim da se svađam. Ja sam druga Maja Marinković. Brzo planem. Milion puta kad sam je gledala, rekla sam: 'To sam ja'. I ja bih grebala dečka, pravila haos, bez problema. Imam životnu traumu, desila mi se jako skoro. Bivši dečko me je pretukao kad sam ga uhvatila da me je prevario. Lepi Mića je dobar čovek, voli da se svađa, isto kao i ja. Mislim da ću se sa njim super slagati. Tata me podržava u vezi Zadruge", kazala je ona na početku.

Potom je šokirala sve kada je priznala da je tražila alkohol od produkcije prilikom snimanja profila, ali i sada.

"Nisu mi dali alkohol kad sam snimala profil! Da sam se napila bolje bi prošla! Bila bih opuštenija. I sad mi nisu dali da se napijem, ja sam baš htela pijana da dođem. Obožavam da pijem. Sad sam svima ovde tražila rakiju da mi daju, nisu hteli!", rekla jeona, zbog čega je nastao muk u studiju.

"Ja sam malo zbunjena, dragi gledaoci, ja se izvinjavam. U šoku sam", istakla je Dušica potom.

Pogledajte profil Tamare Ćosić: