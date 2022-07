Gruja i Mima su zaratili u finalu Zadruge! Nekoliko mjeseci su bili u vezi, a deset dana pred kraj stavili su tačku.

Izvor: TV Pink/screenshot

Nikola Grujić Gruja ispao je u finalu Zadruge u drugom presjeku i time osvojio 15. mjesto, nakon čega je došlo do žestoke svađe između njega i Mime.

Susret u studiju nije bio prijatan, budući da su se sreli oči u oči nakon raskida, a poznato je da je Gruja varao suprugu s Mimom tokom rijalitija. Oboje su večeras rekli da je njihovoj vezi definitvno došao kraj!

"Želio sam da se ponosim njom, da napravim od nje ono što ću predstaviti porodici. Obećala mi je da ćemo ostati zajedno, ja sam obećao da me ništa neće poremetiti. Ona nije održala svoje obećanje, ja sam održao, deset dana pred kraj je to uradila", rekao je Grruja.

"Nisam željela da ostanem u tom odnosu. Njegovo ponašanje me poremetilo. Mogu da kažem da ga više ne volim. Kada sam obavila razgovor sa svojim roditeljima, shvatila sam šta mi je radio iza leđa... On je to pravio od mene sve, on je išao kod ljudi i pričao sve..."

"Da, ja sam je ubacio u krevet s Dinom... Ja sam joj postavio pitanje da li želi da se j**e s Mensurom, da li je zaljubljena u Anđela... I da je Zola hvata za grudi u šteku! Ja sam joj pakovao sve te priče!", nadovezao se Gruja.

"Bolje samo ti da pričaš, da joj ugase mikrofon i to je to", rekao je Gruja Dušici, a među bivšim partnerima je došlo do žestoke svađe u studiju.

"Mene više ne zanimaš! Ne interesuješ me! Gledala sam sve klipove!"

Vidi opis SVAĐA BIVŠIH U FINALU! S NJOM PREVARIO ŽENU, SAD NEĆE DA JE VIDI: Gruja i Mima bjesnili - Neka joj UGASE mikrofon Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: TV Pink Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: TV Pink Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: TV Pink Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: TV Pink Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 7 7 / 7

Grujina sestra rekla je nakon njegovog ispadanja da nikada neće prihvatiti Mimu u prodici i nije željela dalje da komentariše niti vrijeđa iz poštovanja prema bratu.

Takođe je rekla za njegovu suprugu da će ostaviti to njemu da riješi.