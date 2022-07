HIT MARIJE ŠERIFOVIĆ JE PISAN ZA MENE! Otkrila šta joj je Leontina rekla: "Nije mi jasno zašto mi je nisu ostavili"

Pevačica Sonja Kocić iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru dugu više od dve decenije.

Svojih početaka Sonja Kocić se rado seća, a uprkos brojnim numerama koje je do sada snimila za jednom pesmom, koja joj je izmakla za dlaku, i dalje žali. Numeru je izvela Marija Šerifović i postala je veliki hit.

"Sa sedamnaest godina ja sam otpevala pesmu 'U nedelju', koju je Leontina napisala za mene i ta pesma je moja. Sećam se da mi je Leontina usred noći poslala demo snimak sa svojim otpevanim glasom gde nije bilo teksta, bio je samo početak strofe. Bukvalno je pesma pisana za mene i ja sam nakon toga otpevala demo snimak i trebala sam na festivalu u Budvi 2003. godine da nastupim sa tom pesmom", ispričala je Sonja i dodala:

"Međutim, desilo se da kada sam ja to otpevala nije bilo sasvim ubedljivo zbog godina i iskustva i ta pesma je ostala. Onda su mi napisali numeru 'Košulja' sa kojom sam ja otišla u Budvu. Par meseci nakon toga slušam ja pesme za Beoviziju i čujem Mariju koja je potpuno u drugom aranžmanu otpevala 'U nedelju'.Leontina i ja smo bile u kontaktu međutim rekla mi je da nisam zrela, ali mi nije bilo jasno zašto mi je nisu ostavili i sačekali da odrastem, ali to je tako. To je stvar kompozitora", ispričala je pevačica.

Kako već neko vreme svi bruje o estradnom ratu Milice Pavlović i Ane Nikolić, Sonja je otkrila da li bi ikada postupila poput Nikolićeve i sada objavila demo snimak pesme "U nedelju" koji još uvek čuva.

"Ne bih sada pustila taj demo snimak, možda bih zamolila Leontinu i Mariju da možda otpevam u nekom drugom aranžmanu, na neki moj način koji ja sada doživljavam sa 36 godina. Možda se i meni desi isto, da uzmem nečiji hit, eto Mariji je od tad krenula karijera", istakla je Sonja.

Sonja Kocić pre nekoliko godina je i deo rijalitija Parovi, a kako je nedavno izjavila sada ju je toga sramota.

