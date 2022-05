MARIJA PRVI PUT OTKRILA OVO O KONSTRAKTI: Ušunjala u RTS da je niko ne vidi i desilo se ČUDO!

Marija Šerifović ispričala je šta je uradila tokom proba "Pjesme za Evroviziju 22" i kakav je bio njen prvi utisak o Konstrakti.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Prva TV/screenshot

Marija Šerifović, oduševljena je Konstraktom i zdušno navija za srpsku predstavnicu u Torinu, a ispričala je i priču koju do sada niko nije znao. Tokom priprema za "Pjesmu za Evroviziju 22", krišom je otišla na RTS u želji da pogleda probe takmičara.

Zanimalo ju je kako sve izgleda, ušunjala se u zgradu i ispostavilo se da je imala odličan njuh, kao i uvijek do sada!

"Konstrakta će imati fantastičan plasman, ali sam sigurna da niko ne može da garantuje šta će biti. Sve je to sada drugačije, počev od samih pravila, načina, konzumiranja te muzike i festivala... Ali da se radujem, radujem se, i 12. i 14. maja, da sjednem i gledam. Žao mi je beskrajno što 14. neću moći da pratim zbog obaveza, nego ću s telefona morati... Pošto se to u mojoj porodici baš onako sjedne i navija kako treba. Ali 12. maja je i moja slava i čekam da navijam u polufinalu i da se radujem uspjehu srpske delegacije, i da čekam to finale i da glasam sa svih evropskih telefona koje imam", rekla je Marija.

Na pitanje da li joj je Konstraktina pjesma odmah ušla u uši, prvi put ispričala ovu priču.

"Znate šta? Ja ću sada tebi reći jednu istinu, ne znam uopšte da li ovo smijem da kažem, ali, evo, reći ću... Kada je bio nacionalni izbor, pošto nisam bila sigurna da li ću imati vremena da gledam kada se bude emitovalo... Otišla sam na RTS. Mene niko me nije vidio, jer sam željela da pogledam probu. Ne znam da li smijem ovo da kažem, ali nema veze... Željela sam da pogledam to i vidim kako sve to izgleda. Nisam čak ni gledala Konstraktin nastup sa punom pažnjom, znam da mi pogled nije bio ka monitoru, samo sam podigla glavu i rekla - 'Šta je ovo, što ovo ne ide?! Šta se dešava?'. To je bilo dva ili tri dana pred sama polufinala... I ništa, ništa se nije desilo. I to je bio moj prvi impuls na Konstraktu... Bilo mi je strava i sad mi je strava", priznala je Marija Šerifović.

Izvor: TV Prva / screenshot

"I Sara Jo mi je bila super, previše truda za poštovanje je uloženo u taj njen nastup, fantastični kostimi... Najbolje od svega mi je što konačno šaljemo nešto što je iole drugačije od 2007. godine... Pa neka bude šta god! A opet, ne bih rekla da je šta god,već je nešto što je dobro", poručila je u emisiji "Sve u svemu" kod Marije Kilibarde.

Pogledajte Konstraktino prvo druženje s medijima u Torinu:

Konstrakta će se druge polufinalne večeri, 12. maja, takmičiti za prolaz u finale sa: Crnom Gorom, Finskom, Izraelom, Azerbejdžanom, Gruzijom, Maltom, San Marinom, Australijom, Kiprom, Irskom, Severnom Makedonijom, Estonijom, Rumunijom, Poljskom, Belgijom, Švedskom i Češkom Republikom.

Tokom prve polufinalne večeri, 10. maja, takmičiće se: Albanija, Litvanija, Švajcarska, Slovenija, Hrvatska, Ukrajina, Bugarska, Moldavija, Portugal, Austrija, Grčka, Norveška i Jermenija.

