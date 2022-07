KUSTURICA ME DAVIO, A ONA PROBOLA NOŽEM! Batica otkrio detalje - Kostić je tražio da ga ŠAMARAM, a Dep da me vodi!

Branislav Fistrić Batica jedan je od naših najpoznatijih kaskadera koji je magični svet pokretnih slika i ekstremnih sportova zavoleo gledajući vratolomije i slušajući priče beogradskih mangupa i kaskadera iz stare garde, čuvenih Zvonceta i Bate Kamenog.

Batica je radio u mnogim domaćim ostvarenjima, te sarađivao s nekim od naših najpoznatijih glumaca, a imao je prilike i da radi sa nekim od najvećih faca Holivuda. Međutim ponudu jednog slavnog glumca je odbio i zbog toga se danas kaje.

"Kaskaderstvom je najpre počeo da se bavi moj starji brat Vlada, a kada me je kao osamnaestogodišnjaka upoznao sa Zvoncetom i ovaj me primio da vežbam s njima, mojoj sreći nije bilo kraja", rekao je Batica za Kurir i dodao da je za više od dve i po decenije na filmu najponosniji je na svoju ulogu vojnika kod Emira Kusturice u filmu "Na mlečnom putu".

"Kusturica je veliki profesionalac. Opasne scene snimao je bez naše pomoći. Morao sam da trčim kroz ledenu vodu, što nije nimalo lako", prisetio se Batica, a sa snimanja su mu posebno ostali u sećanju kadrovi s Monikom Beluči.

"Samo tu scenu, dva metara pod vodom, snimali smo nekoliko dana. Bila je to najlepša smrt na filmu, ali i vrlo neprijatna. Kusta me je davio, a ona me je probola nožem. Mnogi su gledajući kadrove sa snimanja mislili da davim Moniku, ali je samo na početku tog kadra guram da uđe u kadar", ispričao je on koji se na kraju sprijateljio sa slavnom glumicom i poklonio joj ručno rađenu lampu, a ona poručila da će je staviti u spavaću sobu svoga stana u Parizu.

Pored svetske zvezde, posebno pamti i saradnju sa Ninom Janković koju je na snimanju "Montevidea" naučio da vozi kola, a pohvalio je i Slobodu Mićalović.

Trenutno radi na hit seriji "Ubice mog oca", ali iza kamera. Spreman je da uskoči ako bude potrebno, a posebno će mu ostati u sećanju epizoda s Vukom Kostićem na kraju prve sezone.

"Vuk je dopustio da ga jedino ja davim sa kesom. Vikao je: 'Udari mi pet šamara da bude uverljivije'. Međutim, odradili smo scenu s dva blaga udarca i nije bio povređen", otkrio je Fistrić.

Batica je radio s mnogim svetskim zvezdama, a pored Monike, najviše ga je oduševio Džoni Depom.

"Upoznali smo se na Kustendorfu. Hteo je da me vodi za Ameriku. Nisam mogao da idem jer je trebala viza. Džoni mi je rekao da mi ne treba i da ćemo ići njegovim privatnim avionom. Odlučio sam da ostanem i sad se kajem", ispričao je Fistrić.

