Proslavljeni reditelj Emir Kusturica teško podnosi skanadalozan tretman koji najbolji teniser Novak Đoković ima u Melburnu.

Kusturica je u autorskom tekstu za portal "Iskra" iskazao podršku Novaku Đokoviću i uputio kritiku sistemu u kom danas živimo.

"Nije li svijet već davno postao zatvor u kome bodljikave žice nisu njegov najizrazitiji simbol. Nisu li kazne za one koji ne žele da se vakcinišu samo jedan korak Svjetske vlade ka ostvarivanju ideje o planetarnoj dominaciji i ostvarivanju, kako je negdje već rečeno, digitalnog zatvora. Pritvor u kome se nalazi Novak Đoković samo je izrazita slika pomenute namjere. Ko se to tamo nama usprotivio? Ko to želi slobodno da preskače ograde koje smo mi iskovali? Pri tome ne mislim na Novakovu borbu za prava tenisera i uslova pod kojim oni obavljaju svoju gladijatorsku ulogu, tu je i gadna ali i prevelika cijena koja se plaća preko tabloida, Instagrama, Tvitera…

Hapšenje Novaka Đokovića, prvog među slobodnima, pobunjenika koji ne želi u okove novog svijeta i vjeruje u pravedniji poredak, ponovljena je slika stare policijske priče iz filma „Francuska veza“. Tamo policajac Popaj hapsi najpoznatije tipove u gradu da bi ostatak građana Marseja shvatio da ako je moguće hapšenje najpoznatijih faca, posle takvog događaja, prirodno, svi osjećaju strah u kostima.

Novak nema nikakve veze sa sadržajem pomenutog filma, ali je postupak disciplinovanja isti. Udariš na glavnog lika i to je efektnije nego sve one stravične slike zlostavljanja građana Melburna koji na ulici nisu nosili maske. Stara priča nova forma. Samo što je ovde u zatvor strpan onaj koji predstavlja najsavršeniju psihofizičku formu ne samo srpskog roda nego i ostatka čovječanstva. To što je u pitanju gotovo savršena pojava, možda bi bilo i oprošteno ali poreklo je sporno.

Još davno je Makluan pisao o globalnom selu. Nisu mu se ostvarile ideje, mi živimo u digitalnoj provinciji koja prije svega služi da raščovječi čovjeka. To je bila lekcija ne samo plemenitom Srbinu koji „pada“ na pravoslavni Božić, nego i svakome ko vjeruje kako je danas moguće upravljati vlastitim životom i koračati putevima koji su obilježeni satelitima i Dži-Pi-ES-om, i društvenim mrežama koje inspirišu maštu upravljača svijeta. Oni mnogo lakše obavljaju „poslove“ od policajca Popaja iz filma „Francuska veza", napisao je proslavljeni reditelj