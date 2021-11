"Znate šta, nećemo ovaj razgovor ovako voditi. Moramo pričati malo o ustašama i Franji Tuđmanu."

Na današnji dan, 1954. godine u Sarajevu rođen je jedan od najznačajnijih evropskih reditelja - Emir Kusturica. Filmsku režiju završio je na Filmskoj akademiji u Pragu. Dvostruki je dobitnik Zlatne palme filmskog festivala u Kanu, za filmove "Otac na službenom putu" i "Podzemlje".

Svaki njegov javni nastup medijski je i više nego propraćen jer mnogo je onih koji žele da čuju ono što Kusturica ima da kaže, slagali se sa njim ili ne. Danas bi se popularnim rečnikom reklo da je on čovek bez dlake na jeziku. Možda jedan od najslikovitijih primera za tako nešto je i intervju, to jest pokušaj intervjua, pre više od deset godina na HRT-u.

Hrvatski novinar Aleksandar Stanković zaputio se u Drvengrad na Mokru goru da sa Kusturicom uradi intervju za svoju emisiju "Nedeljom u 2". Intervju je trajao samo 22 minuta. Kusturica je prekinuo razgovor, skinuo mikrofon i otkazao gostoprimstvo hrvatskoj novinarskoj ekipi.

Sve je počelo uobičajeno.

"Ovaj intervju je zgodan da odgovorim na sve što vas zanima, a vidim da smo već dobro krenuli", rekao je Kusturica.

U nekom trenutku došlo je do priče o Slobodanu Miloševiću.

- ...Viski koji ste ispijali sa Miloševićem u vreme kada se koliko kilometara istočnije događao genocid, pogrom, nazovite ga kako hoćete.

- Neću ja da ga nazivam, to prvo mora sud da ga nazove.

- Dobro, imate verovatno neko mišljenje o tome koje nije pozitivno…

- Imam. Ovaj razgovor je kao i svi drugi razgovori. A da se ne bi pretvorio u to – gde si bio, šta si radio, jesi li tada rekao to... On može da ide u milion pravaca a jedan od tih pravaca je onaj koji se prenebregava. A prenebregava se činjenica da svaki odnos, pa i taj sa Miloševićem ima svoju evoluciju. Moj odnos prema Miloševiću je formiran u trenutku kada se raspada moja država. Tu ideju da ja pijem viski dok neko ubija muslimane su formirali Hadžihafizbegović i ovi moji bivši studenti. Naravno ja mogu da pijem i votku dok neko ubija muslimane ali prvo moram da znam ko to radi.

Kusturica je rekao da njega fascinira ledi Magbet ali ga fascinira i Mira Marković.

"Fascinira me Miloševićeva žena i način na koji je ona privukla tog čoveka i dovela ga do tačke na kojoj kad se brani u Hagu sav raspoloživi arsenal koji ima… Pazite, za Miloševića nije dokazano da je kriv. On je umro.

- Nije ni za Hitlera.

- Dobro, da, ali Hitler nije ni bio procesuiran.

U nekom trenutku Kusturica je odlučio da prekine intervju.

- Znate šta, nećemo ovaj razgovor ovako voditi. Moramo pričati malo o ustašama i Franji Tuđmanu.

- Možemo i o ustašama…

- Nećemo. Da vam kažem, nećemo ovaj razgovor uopšte završiti. Došli ste, dočekani ste ovde, a u moju kuću ste ušli kao ispitivač. Završili smo priču. Znaš šta dečko, slavu na meni niko živ ne može da napravi.