"UTICALI SU NA POROTU" - Oglasila se Amber nakon presude, tvrdi da je odluka NEPRAVEDNA: "Pali su na Džonijevu glumu"

Kako su ga mnogi nazvali "suđenje decenije" bivših supružnika Džonija Depa i Amber Herd završeno je u korist slavnog glumca.

Izvor: YouTube/Fox5 Washington DC

Posle šest nedjelja porota je doniela presudu u korist Džonija Depa, po kojoj će Amber morati da bivšem mužu isplati 10 miliona dolara za kompenzaciju i 5 miliona za kaznenu odštetu, dok će glumac njoj morati da da 2 miliona dolara na ime kompenzacije.

Nakon presude Džoni Dep je proslavio s prijateljima u pivnici, a nedavno se oglasio i zahvalio svima koji su bili uz njega. Sada se za medije prvi put nakon presude oglasila i Amber i tvrdi da je presuda "nepravedno" donesena.

Kako je navela "nepravedna" presuda je rezultat pristrasnog "predstavljanja na društvenim medijima", optužujući glumca da je pokušao da utiče na porotu, koja je po njenim riječima "pala" na njegovu glumu.

"Čak i neko ko je siguran da zaslužujem svu ovu mržnju i ljutnju, čak i ako mislite da lažem, ipak niste mogli da me pogledate u oči da mislite da na društvenim mrežama postoji fer predstavljanje. Ne možete mi reći da mislite da je ovo bilo pošteno", rekla je Herd u intervjuu za strane medije.

Herd, čiji je pravni tim rekao da planira da uloži žalbu na presudu, takođe je optužila porotu da ju je osvojila "odlična gluma" i "voljeni" ugled njenog bivšeg muža Džonija u javnosti.

"Reći ću to ovako, kako su mogli da donesu sud, kako ne bi došli do tog zaključka da mi se nije moglo vjerovati? Ne krivim ih, ne krivim ih, zapravo razumijem, on je voljen lik i ljudi osjećaju da ga poznaju. On je fantastičan glumac. Opet, kako su mogli posle tri i po nedjelje svjedočenja o tome kako sam bila nevjerovatna osoba i da ne vjeruju nijednoj riječi koja je izašla iz mojih usta", poručila je Herd.

Tokom šestonedeljnog suđenja koje je počelo 11. aprila i završeno 1. juna, bivši supružnicu su iznijeli brojne bolesne i jezive detalje iz braka.

Ovako je Dep slavio!

Džoni Dep tužio je bivšu suprugu Amber Herd za klevetu iznijetu u članku koji je ona napisala za Vašington post, tvrdeći da je žrtva porodičnog nasilja, iako u tekstu nije navela njegovo ime, a jedan od svjedoka je bila i glumčeva bivša djevojka Kejt Mos.