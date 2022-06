NOVI "MODNI" TREND - PRODAJU SE NARUKVICE SA SUĐENJA DEPA I AMBER: Od cene svi zaneme, a u sekundi ostajete bez nje!

Suđenje između Džonija Depa i Amber Herd je konačno došlo kraju, a sada je zaživeo novi "modni trend" za koji su zaslužne narukvice sa ročišta.

Izvor: Profimedia/ebay.com/screenshot

Suđenje, koje je ispratio čitav svet, konačno se završilo. Dok Amber Herd razmišlja na koji način će Depu isplatiti silne milione, počela je online kupovina narukvica koje su ljudi nosili na ročištima.

Da "trend" bude zanimljiviji, reč je o narukvicama koje su napravljene od papira, a koje je morao da nosi svako ko je prisustvovao suđenjima.

Iako cena jedne narukvice doseže i do nekoliko hiljada dolara, postoje i oni koji smatraju da je to "premalo za ovaj asesoar". Neki prodavci traže 850 dolara za jednu narukvicu, a mogu se naći i po ceni od 5.000 dolara. Dakle, to bi značilo da za jedan papir treba da date skoro 550.000 dinara!

S obzirom na to da su dosta pretraživane na online platformama za kupovinu, čini se da je jedna papirna narukvica preko noći postala trend.

Izvor: Ebay.com/Printscreen

Podsetimo, advokatica Amber Herd otkrila je da glumica ne može Depu da isplati odštetu koja je određena, ističući da je na suđenje potrošila više od 6 miliona dolara.

