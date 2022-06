NJEGOVU PESMU SLUŠATE SVAKI DAN, A PRIČA SE DA GODIŠNJE ZARAĐUJE 30.000 EVRA: Autor čuvene špice Slagalice otkrio istinu

Dragoljub Dragan Ilić Ilke je istaknuti stvaralac koji je tokom svoje bogate i uspešne karijere stvorio neke od najvećih hitova koje svi znamo.

Izvor: YouTube/RTS Slagalica - Zvanični kanal

Njegovo najpoznatije delo je i muzika za špicu kviza "Slagalica", za koju, kako se spekuliše, godišnje inkasira i do 30.000 evra.

Sada je za Kurir otkrio da li je to zaista tako:

"Što se tiče moje muzike za Tv kviz Slagalica koja se više od 20 godina uspešno emituje na RTS-u, moram da vam kažem sledeće: - prvo treba da promenite izvor informacija i osobu koja vas sa istim obmanjuje, jer su vam podaci potpuno netačni! Ja bih bio veoma srećan da od Slagalice godišnje dobijam iznos koji vi navodite, on je desetostruko, pa na više, manji od toga!", rekao je Ilić i otkrio detalje nastanka dobro poznate kompozicije.

"Gteo bih da napomenem da sam muziku za Slagalicu ja uradio još kad sam bio sa službom u RTS-u u funkciji urednika Muzičke redakcije RTS-a tako da sam kompletnu muziku, čitaj- špicu, džinglove i pratecu muziku, shvatio kao dobrovoljni radni zadatak i uradio je bez ikakvog honorara. Uvek, a to je izraženo u karakteru našeg naroda, ima zlih jezika i zavisti tako da se ne obraća pažnja na kvalitet urađenog posla nego na korist koju on donosi. Navikao sam se, tokom moje duge i nadam se plodne karijere, na svakakve vrste provokacija i ja na to odgovaram još vecim ličnim i profesionalnim angažmanom. Mislim da je sreća važan faktor u životu pa i u karijeri".

Ilić dodaje i da nije mogao da pretpostavi da će Slagalica biti jedan od najuspelijih kvizova u regionu i da će trajati više od 20 godina.

"to se tiče moje zarade od autorskih prava moram da se osvrnem na to da meni stižu značajnije veći iznosi po osnovu pesama koje sam napisao. Podsetiću da sam ja autor većine pesama za bend Generacija 5 koja sa uspehom traje, ove godine slavimo jubilej 45 godina postojanja. Takođe sam autor muzike za pesmu "Za milion godina" u izvođenju YU Rok misijetj. najvećih pevačkih imena sa prostora bivše države. Kompozitor sam muzika za serije i filmove koje se dugi niz godina emituju na nacionalnim emiterima. Prošle godine dobio sam nagradu Udruženja muzičara džez, zabavne i rok muzike za pesmu "Dolazim za 5 minuta" koja je bila najemitovanija numera na svim radio stanicama u Srbiji - malo li je? Tako da je moj priliv mnogo značajniji kad su u pitanju svi ovi segmenti mog stvaralaštva od emitovanja kviza", objasnio je Dragoljub.