Zamisli imaš 20+ godina i ne znaš šta je kontracepcija!



Kontra - protiv, cepcija - začeće.



Kada ne dolazi do začeća ne dolazi ni do abortusa, kada stavite kondom onda teško dolazi i do začeća i do kondiloma, sifilisa, gonoreje, hlamidije.



Jadne njihove devojke, ako ih imaju.https://t.co/XN58JvWNvf