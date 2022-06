GLEDAO SAM KAŠIČICE IZGORELE OD UPALJAČA! Karić u suzama o očevoj ZAVISNOSTI: Svašta sam preživeo kao mali! Gadi mi se!

Učesnik Zadruge Stefan Karić otvorio je dušu i progovorio o bolnim trenucima u životu, očevoj zavisnosti i periodu nakon razvoda roditelja.

Stefan Karić koji je nedavno dospeo u žižu interesovanja javnosti zbog snimka s cimerkom, ispričao je malo poznate detalje iz svog detinjstva i zavisnosti oca Osmana Karića.

"Rodio sam se na Zvezdari, ponosan sam na svoj kraj, otac mi je Osman, majka mi je Lidija. Nekad misle da mi je majka Kristina. To je sadašnja žena mog oca, koja mi je mnogo pomogla. Živeo sam sa ocem, majkom i ujakom u 45 kvadrata, tu mi je majka i dalje. To niste imali prilike da zabeležite. Rastao sam do 4. ili 5. godine sa njima, tada su se razveli, ja sam ostao sa majkom. Tad počinje moj život negde, od kad ja postajem svestan svega. Iskreno, nisam zalazio preterano u razvod, jer su uvek imali reči hvale jedno za drugog, bez ozbzira što nisu pričali do moje 20. godine. Moj otac je imao taj neki svoj porok, koji je prevazišao. Jedan deo problema je bio taj što je on bio zavisnik", rekao je Stefan i kroz suze otkrio detalje.

"Prolazio sam taj odnos sa njim... Slike su mi u glavi... Svašta sam preživeo kao mali... Gledao sam kako je to nešto na stolu, kašičice koje su bile izgorele od tih sveća, upaljača... I dan-danas pamtim to jedno biciklo koje je bilo u dvorištu, gde su se okupljali njegovi prijatelji. Bilo im je krivo što su krenuli tom stranputicom. Sećam se te sobice od njegovog drugara, gde su se skupljali, ja sam uvek izlazio i vozio taj bicikl kad su to nešto radili... To je bila jedna mala bicikla sa tri točka, imala je mrežaste felne. Vozio sam taj trocikl, išao kroz garažu, dok sam čekao da se to nešto završi. Osman nikada nije dozvoljavao da ja to gledam lično, ali sam bio upoznat sa tim...", rekao je Stefan u "Premijeri Vikend specijal" i dodao:

Ta njegova ekipa je počela to da konzumira, radili su neke od jačih momaka u gradu, neki su nažalost izgubili živote zbog toga ili imaju posledice. On se izvukao iz toga. Ja sam dosta naučio, nikada se nije desilo da to probam. Nikad nisam imao želju, gadilo mi se. Sama ta pomisao na to mi je to u glavi napravila, tu barijeru... Sto puta je Osman sa mnom pričao o tome, dosta me je naučio. Namestilo se kao da je on taj period dao da bi mi pokazao šta ne treba da radim. Majka i on tada nisi bili zajedno, ona je radila po ceo dan, borila se. Otac me je viđao skoro svakog dana. Prvo vikendom, a onda... Viđali smo se skoro svakog dana, uvek smo bili u kontaktu. Nije bilo perioda da se ne viđamo".

On je otkrio da li je njegova majka patila zbog toga:

"Nikad mi to nije pokazivala. Meni su oni sve pružili. Od usta su odvajali da bih ja imao. Nikada mi ništa nije nedostajalo. Možda bih voleo da sam imao brata ili sestru".

