Voditeljka Jovana Jeremić opisala trenutak kada je dječija igra krenula po zlu

Izvor: TV Pink / screenshot

Voditeljka Jovana Jeremić gostovala je u emisiji Balkan info u kojoj je otkrila do sada nepoznate detalje.

Ona se prisjetila događaja iz detinjstva kada je nju i njenog brata "spasio Bog":

"Moj brat i ja smo se igrali. I mi smo se zatvorili u vitrine za hlađenje pića, one kafanske, kao hladnjače... Moj tata i stric su tu vitirinu iznijeli. Morali su da mijenjaju gumice, mi smo imali sreću da su one oslabile. Kada su se vrata na toj vitrini zatvorila, mi nismo mogli da ih otvorimo. Imali smo oko 5 godina. Zamislite. Ja otkinem to crijevo, i mi smo tako disali", rekla je Jovana i nastavila:

"Mi smo udisali vazduh kroz onaj otvor od slivnika. I mi smo tako preživljavali nekih 20, 30 minuta i smjenjivali se za kiseonik dok je moj brat lupao nogom. On je u jednom trenutku uspio da probije. Mi smo izašli i ja sam tada shvatila da sam ja rođena za velike stvari u životu. Mogli smo da se ugušimo i da nas nađu posle nekoliko dana".

Vidi opis ZAMALO DA SE UGUŠIM U KAFANSKOJ VITRINI! Jovana kaže da je u 5. godini SPASIO BOG - Koliko sam ja tad bila inteligentna! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Pink Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TV Pink Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: TV Pink Br. slika: 9 9 / 9 AD

Jovana je dodala i da je znala "da ju je tada Bog spasio jer ima nešto veliko u životu da uradi".

Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!