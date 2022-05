JOVANA JEREMIĆ PODNOSI TUŽBU PROTIV BIŠEG RIJALITI UČESNIKA! Nakon SKANDALA voditeljka prelomila - "Bio je samo zamena"

Voditeljka Jutarnjeg programa Jovana Jeremić odlučila je da presavije tabak i tuži kaskadera i bivšeg rijaliti učesnika.

Nedavno se Jovana našla u centru skandala kada je u Jutarnjem pokazala svoj telefon, a među porukama našla se i jedna koja je zapala mogima za oko te je nastao haos na društvenim mrežama - da li je to kompoziror Aleksandar Milić Mili, što je ona odmah demantovala.

Nakon skandala s voditeljkom "Slagalice", koji je komentarisala i Jovana Jeremić, kaskader i biši učesnik rijalitija Uroš Ćerić imao je komentar na temu Jovane i Milija, a voditeljka je sada otkrila da je odlučila da ga tuži.

"Ne želim to da komentarišem i da dajem prostor Urošu Ćertiću. On je jedna nevidljiva zamena. Nevidljiv je potpuno i na filmu, a i u životu. Bio je samo zamena. Svi generalno se kreću u krugu svoje pokvarenosti. On ne može da shvati da postoje žene koje ne varaju i žene koje imaju veliku moralnu vertikalu i žene koje su velike gospođetine, koje su moralne gromade. Ja ću ga tužiti, dobiće tužbe i to je to, samo tako će moći da se opameti i da shvati da se više kači na moje ime. Jovana Jeremić je druga dimenzija, tako da ne želim više da ga komentarišem", rekla je Jovana.

Podestimo, Jovani Jeremić je tokom Jutarneg stigla poruka od primaoca koji joj je upisan kao "Mili", a uz to se vidi i njegova fotografija, na kojoj izgleda kao da je kompoziror Aleksandar Milić Mili.

Međutim, Jovana i Mili su objasnili da se nikada nisu čuli i stavili su tačku na ovu priču. Ipak, onda je kaskader i bivši učesnik "Zadruge" Uroš Ćertić ponovo potkačio Jovanu, i tom prilikom isprozivao i Milića.

"Drma ga kriza srednjih godina, a testosteron koji uzima ga čini napaljenim i čini ga jako nervoznim i besnim. Tako da napada i naskače na onu dvorsku ludu i nakazu sa Pinka pored lepe i prebogate žene, a ovamo u sklopu plemenitog muzičkog takmičenja, hoće da se bije sa drugim muškim članom žirija. Ali prirodna masa je mama, Đorđe David će pobediti. Džaba steroidi", rekao je Ćertić ranije za medije.

