NAŠA VODITELJKA ZIJEVALA U UKLJUČENJU, PA POSTALA HIT: Oglasila se na Tviteru - Mogli ste da vidite nešto MNOGO GORE

Andrijana objasnila šta se dešavalo u studiju kada je zIJevnula, poskočila i viknula "kuku"!

Izvor: Twitter/nek_ide_zivot

Simpatična scena tokom sinoćnje Pjesme Evrovizije, dogodilo se kada se Crna Gora uključila da sopšti kako je glasao žiri.

Voditelji Pjesme Evrovizije Alesandro i Mika su čekali uključenje, koje je malo kasnilo, a onda se u kadru iznenada pojavila Andrijana Vešović. Razlog zašto je kasnilo uključenje koju sekundu... Andrijana je zijevala, što su gledaoci našeg Javnog servisa i vidjeli!

Kada je shvatila da je uživo, viknula je "kuku", nasmijala se i pročitala glasove.

Sada se oglasila na Tviteru i objasnila kako je došlo do ovog kiksa i ponovo zasmijala sve koji je prate:

*Svi izvođači koji nisu Konstrakta se dešavaju*

Ja:pic.twitter.com/uyyQl1syDi — Zombijana Bones (@Zli_Vrac)May 15, 2022

"Pre nego će išta da se desi, bila sam na više sastanaka u RTCG, gdje mi je svaki put skrenuta pažnja da je u pitanju 200 miliona gledalaca, da nešto ne bih pogriješila. Jokes on you. Studio je bio ogroman, ja sama u studiju, stajala sam od momenta kad počne glasanje, dok me voditelji ne prozovu. U tim momentima vidim samo sebe u monitoru, na drugom Evroviziju i tiho je čujem u uvetu. U studiju je tišina. Prispavalo mi se kad sam ušla u isti. Poprilično sam bila opuštena, ali sreća moja da nisam bila opuštenija u komunikaciji i generalno saradnji sa režijom, jer bi ekipa koja je gledala RTCG sinoć mogla da vidi nešto sramnije od zijevanja. Trema me je drmala samo kad se približi moj red. Na probama sam imala drugačiji script, ono što ste sinoć vidjeli je bila skroz improvizacija, jer sam mislila da me neće ni uključiti. Mislim RTCG me je uključio itekako. Sinoć sam se osjećala bezveze povodom tog momenta gdje zijevam i govorim QQQQQ na nacionalnoj televiziji, ali to je stvarno bilo van moje kontrole i zato ću danas da pravim memeove kao da sutra ne postoji", napisala je Andrijana.