NAMJERNO JE TO URADIO DA BI ME ZADRŽAO! Šok ispovjest Miljane Kulić o trudnoći, u suzama priznala šta planira!

Miljana Kulić nije željela da ostane trudna s Nenadom i kaže da nije srećna otkad je saznala da je u drugom stanju.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Miljana Kulić je saznala da je ponovo trudna i njena majka Marija ne želi ni da čuje za ćerku otkako je vijest dospjela do nje, a sada je priznala da nije željela bebu s Nenadom Macanovićem Bebicom i da ne zna šta da radi.

"U šoku sam. Nisam sada željela ovo i vodila sam računa. Ali ja smatram da je Nenad namjerno to uradio da bi me zadržao. Žene znaju. Ja mislim da je to uradio zbog toga, to mislim. Trebalo je da vodi računa, i mama nam je pričala da vodimo računa. On mene non-stop ubjeđuje da su moji roditelji na njegovoj strani. Ja sam imala sasvim druge planove, htjela sam na operaciju želuca... Ne mogu da vjerujem da se ovako nešto dešava samo meni, koliko je testova ovdje bilo", pričala je Miljana.

"Htio je i da me odvoji od Zole, i da bi me zadržao. Kad sam uradila test, imala sam šta da vidim... Ne mogu da kažem da sam srećna, jer od tada nisam. Ne znam šta da kažem, bila sam srećna. Ne mogu da vjerujem da sam toliko glupa, da ne vodim računa o svom životu... Opet ću morati da idem tamo gdje mrzim da idem. Mnogo sam teško podnijela svaku kiretažu", nastavila je i na komentar da je Zola plakao kada je saznao da je trudna, rekla je da ne zna šta da radi i da Bebica nije čovjek s kojim je željela dijete.

"Ne. Prvo sam htjela da riješi svoje porodične odnose. Meni nije normalno da ne viđa svoju djecu, a moju da. To za mene radi monstrum. Ja volim svu djecu, to su bezgrešna stvorenja, za razliku od nekih ljudi. Djeca i životinje ti ne misle zlo. Meni se gadi što on nema potrebu da priča o svojoj djeci. Sa ženom završiš, ali ne sa djecom. On nema potrebu da im odnese paketić, da se izvini... To su male djevojčice. Kad god sam pokušavala sa njim napolju da riješim, on je okretao na svađu. Ušla sam s pričom da je sve idealno, ali nije. Kao da sam prisiljena da budem s njim, jer mi pruža pažnju, jer je dobar sa mojom porodicom. Ja sam bila izrevoltirana kada me Zola nije priznavao, a radili smo stvari. I onda sam okrenula kontru, jer je mislio da može da me izigra. A onda ja od svih napravim gospodu, pobjednike, a ja budem budaletina, moralna ku*vetina i ostalo", žalila se Miljana.

"Kakav ti je bio osjećaj voditi ljubav s muškarcem kog ne voliš ispred nekog kome to radiš iz inata?", pitao ju je voditelj Milan Milošević.

"Odličan. Radila sam sve namjerno da bi bar malo osjetio kako je. Uradila sam to što sam uradila, znam da sam samo sebi naškodila. Ovo što se Bebice tiče i trudnoće, nemam rječi. Teško bih podnijela kiretažu, ali s obzirom na moje zdravstveno stanje i jer je neželjena, biće kako kažu moji doktori i moja mama. Mene ubija, (Bebica) se po cijeli dan smije, srećan je. A vidi da je Željko mali, da mu se nisam toliko posvetila, jer sam htjela da zaradim za njegovu egzistenciju", govorila je Miljana Kulić.