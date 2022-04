NAPRAVIĆU MU PAKAO OD ŽIVOTA AKO JE ŽELEO DA SE OPERE OD NJE! Aleksandra besna na Dejana zbog Dalile - "DOSTA JE BILO"

Aleksandra Nikolić iz Zadruge otvorila dušu pred kamerama.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Aleksandra Nikolić progovorila je o svom odnosu s Dejanom Dragojevićem, s kojim je nedavno raskinula, a pomenula je i njegova osećanja prema bivšoj supruzi Dalili.

Učesnica Zadruge je rekla sve što joj leži na duši i priznala da ima određene sumnje, naročito kada je reč o Dejanu i Dalili.

"Kako prolazi vreme, ja ga sve više upoznajem i vidim mnoge stvari. Videla sam kako mu se promeni faca kada se spomene Dalila, sve mogu da mu kažem, ali to ne. Svaki put skoči i samo se na to upali. Naravno da ću posumnjati. Kada se povede ta tema, nikada ne može da pogleda u nju, pa samo skoči i kaže: 'Nemojte da me mešate'. Kada sam ravnodušna prema nekome, mene apsolutno ništa ne zanima. Shvatam ja da mu je to bolna tema, ali totalno je normalno da imam sumnju", rekla je Aleks.

"On je najpažljiviji dečko kog sam ja upoznala u životu. Načinio me je malom devojčicom, sam je to tako želeo. Umem ja i sama da funkcioniošem, ali je želeo da mi pruži pažnju. Svesna sam ja da on ima neku emociju prema meni, vidim da mu je stalo, ali mene to nešto tišti... Sinoć sam mu rekla da, ako se folirao sa mnom sve vreme i ako je to radio samo da bi se oprao od nje, da ću mu napraviti pakao od života. Smatram da mu nije dovoljno stalo, čim me je ostavio zbog jedne sumnje. Svaki put mu ja prilazim, svaki put se ja izvinjavam, svaki put ja dolazim... Ne želim više da trčim za njim, dosta je bilo. Nikada nisam smela da budem potpuno iskrena, jer sam se plašila da će me ostaviti", poverila se i rekla da je Dejan bio drugačiji kada su se upoznali i da se udaljila od svih zbog njega, a sada je ostala sama.

"Greška je što sam njega stavila ispred sebe. U odnosu u kom je bio, stavljao je sebe na drugo mesto i odlučio je da ispravi tu grešku sa mnom. Iz tog razloga je sada sebičan. Nikada on meni to nije rekao, ali ja to vidim. Možda ljudi misle da je on favorit posle svega, pa mu se sada svi približavaju i klimaju glavom. Ono što me je najviše povredilo je kada su Mića i Dejan rekli da igram rijaliti, samo ne znam po čemu. Da li je rijaliti što sam pazila i kako ću da se obučem, šta ću da kažem, to što sam trčala za njim i dodvoravala sam se? Ja bih njemu sada prišla i zagrlila ga, jer se osećam jako loše, ali neću. Hoću da vidim da li mu je stalo do mene i da li će prići on meni", jasna je bila Aleksandra Nikolić.