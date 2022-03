UKOPAM SE KAD MI SPOMENU BUJANOVAC! Aleksandra se slomila zbog prošlosti, a Dejan je branio - "Imam TRAUME"

Zadrugarima je pušten klip u kom su videli raspravu Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić zbog njenog svađanja sa zadrugarima.

Voditeljka je reč dala Aleksandri koja je prokomentarisala snimak, istakla da se suzdržava da ne komentariše zbog dečka Dejana Dragojevića, a zatim spomenula i svoju traumu.

"Kad je Ša delio budžete potkačila sam Dalilu i Filipa i onda je na 'Pretresu' nastala rasprava. Ja smatram kao njegova devojka ne bih trebala da komentarišem neke teme, Filip, Dalila, Janjuš... To nije normalno što sam uradila, jer ga uvlačim u raspravu sa njima. Razmišljala sam nakon toga i sama sam došla do zaključka da je to greška, ali sam takva, pa mi samo izleti. Kad gledam kako se neki ljudi ovde ponašaju, kao da su izmislili struju, a oni se ukopali i ne može niko ništa da im kaže. Meni dođe svašta da im kažem, ali moram da vodim računa zbog njega, da on ne bi ulazio u rasprave. Ja znam da su mene ljudi zavoleli, jer mene boli uvo ko će šta da mi kaže, ali ne znam ni ja šta da radim", govorila je ona i dodala:

"Treba da radi šta hoće, ja od silnog ćutanja dobijem gušenje. Ona nije došla ovde da bude kao ja, nego da radi šta oseća. Ako uđe u raspravu ne treba da ućuti, ako uđe u raspravu sa ljudima koji se dobro svađaju, stani, pa makar u prazno blebletala. Ako uđeš u sukob sa onom tamo (Dalilom) i ućutiš onda si donja", komentarisao je Dejan.

"Ja ućutim kad me neko podseti na traume od prošle godine. Mene to zaboli u trenutku jer me stegne i imam traume od tih stvari. Meni nije mala stvar kad mi neko spomene Bujanovac. Ja stanem i samo se ukopam", dodala je Aleks, kojoj nije bilo lako da priča o ovome ni ovog puta.

"Ja joj zameram što u nekom momentu odustane od svađe. Ako je već krenula, neka to grmi tri sata, ali nemoj da sedaš dole. Rekao sam joj ovde da bih morao da joj držim čas šta da odgovara. Nešto sam joj napomenuo situaciju, koju ona neće da kaže, a onda će biti donja. Ja ću njoj šapnuti stvari, pa oni jednu, a ti njima tri druge" poručio je Dragojević i dodao:

"Ja da mogu da vratim vreme sad bih se raspravljao, ali je to bila prva situacija koja mi se desila u vezi. Sad bih ustao na prvo peckanje koje sam čuo, a tad mi je bilo novo".