REKLA DA JE ZAVRŠILA SA RIJALITIJIMA, PA UŠLA U ZADRUGU! Mina Vrbaški stigla u Šimanovce - mnogima NEĆE BITI DOBRO!

Mina Vrbaški zvanična učesnica Zadruge 5.

Izvor: Pink tv /printscreen

Iako je prije nekoliko meseci izjavila da se više nikada neće vratiti u rijaliti, kao i da se "pokajala što je njena noga kročila tamo", Mina Vrbaški zvanično je ušla u Zadrugu.

Dobro poznata učesnica navela je da je dugo lagala kako niko ne bi posumnjao da se vraća u Šimanovce.

U prethodnim sezonama ostala je upamćena i po brojnim vezama, a do sada je u toku trajanja Zadruge promijenila 12 partnera.

Pojedine je upravo sada i komentarisala:

"Žao mi je Mensura sa kim je posle mene. Moj i njegov odnos je bio od ljubavi do mržnje. Bila je bolesna ljubav, ali mi smo se voljeli, svi su mogli to da osjete. Žao mi je što smo tako završili i što nismo ostali prijatelji. Ja sam sa njegovom majkom u kontaktu, cijela njegova podrška je na mojoj strani. Nije joj dobro. Kaže nije Milica tebe rodila da te bije. Krivo mi je što zadrugari nemaju realniju sliku, oni vide kako žele. Kad izađe vidjeće sve, ja sam Mensuru i ponijela garderobu od njih. Neke stvari među nama nisu raščišćene, on neće da pređe preko nekih stvari, ali ja ću biti prijatelj, pokazaću da mogu da budem dobra", rekla je Mina.

"Car nije moja tema, u taj odnos ne bih da se miješam. Ne želim da gubim živce, stres i ljepotu na to. Vjerujem da će on na mene da se okomi, ali ne želim to. Meni je i Dalile žao, ne bih to ni neprijatelju poželjela", dodala je.

Izvor: Pink tv /printscreen

Mina Vrbaški nedavno je proslavila 22. rođendan.