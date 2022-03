PLJUVANJE, VREĐANJE, PONIŽAVANJE, PA MIRENJE... Ljuba se oglasila posle šoka u Zadruzi - Sve je to jedna BLJUVOTINA!

Prokomentarisala najnoviju situaciju između Dalile i Filipa.

Nekadašnja učesnica Zadruge, Ljuba Pantović, redovno se oglašava povodom situacija u rijalitiju, a ponajviše na temu ljubavnog trougla, Dalile Mujić, Dejana Dragojevića i Filipa Cara.

Gledaoci su šokirani ponovnim pomirenjem Dalile i Cara, i to nakon turbulentnog perioda u kojem su izrečene najgore uvrede, a šokirana je i Ljuba, koja je i ranije govorila kako je Dalila zgazila samu sebe.

"Ja više ne mogu ni da se šokiram, ni iznenadim. Pljuvanje, vređanje, ponižavanje, pa mirenje, i onda sve iznova. Priča se jedno, radi se drugo, gaze se reči i obećanja. Po mom mišljenju to je prenisko i nedopustivo", rekla je Ljuba, koja smatra da će je otac Huso Mujić podržati u svemu, iako sada govori drugačije.

"Gospodin Huso je njen otac i ja znam da će on doći da bude uz nju kad god to bude potrebno! Tata je tata i tu nema pogovora. On je čovek ogorčen i sramota ga je zbog cele situacije, ali joj ne bi okrenuo leđa ni da još gore nešto uradi", smatra nekadašnja rijaliti učesnica.

Ljuba kaže da napolju neće biti nikakvih ljubavnih veza, ni Dalile i Cara, ni Dejana ni Aleksandre.

"Sve je to ukupno jedna bljuvotina i najbolje po sve njih je 'kud koji mili moji' i da se u životu više ne sretnu", rekla je, pa otkrila i da li postoji šansa da i nju publika gleda u Zadruzi.

"Ne postoji! Ja sam rijaliti učešća jos od 2013. iskoristila kako treba, da promovišem svoj uspeh u sportu, znanje i program za savršen izgled koji sam ja kreirala i to je zadnjih godina jedan od najboljih i najjačih programa na svetu. Klijenti su mi na prvom mestu i nikad ne bih mogla da dozvolim sebi da ih ostavim i uđem unutra", objasnila je Ljuba Pantović.

