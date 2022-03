REKLA SAM ČEDI DA NE ŽELIM DA BUDEM DEO GRUPE! Bivša članica Lune otkrila u kakvim je odnosima sa Čvorkom - Zvao me je!

Bivša članica grupe Luna, Zejna Murkić ispričala je kao se rastala sa Čedom Čvorkom, kao i u kakvim su odnosima sada.

Pevačica Zejna Murkić našla se u finalu izbora za Pesmu Evrovizije, zajedno sa još 17 svojih kolega. Emotivnom numerom "Nema te", ali i zahtevnim performansom, osvojila je publiku.

Zejna je inače bivša članica grupe Luna, a sada je progovorila i o svom odnosu sa Čedom Čvorkom i otkrila da ju je zvao nakon nastupa na izboru Pesme za Evroviziji.

"Moj odnos sa Čedom je uvek bio divan, kao i dan danas. On je zvao da mi čestita. Mi smo se rastali tako što sam ja rekla da više nisam za grupu, da nisam neko ko tu treba da bude sa drugom devojkom. Ja sam neko ko je jako samostalan i ko zna da radi svoj posao. Otvoreno sam mu rekla da ne želim da budem član grupe. On me je prvi zvao da mi pohvali pesmu, ali je rekao da to, po njegovim nekim kriterijumima, neće biti onako kako ja očekujem, pošto Čeda sve zna, ali da me bodri", istakla je pevačivca i dodala:

"Mogu samo da kažem da on mene podržava kao pevačicu i da baš voli kako ja pevam. Mislim da ne bi mogli više da sarađujemo, ali ja sam tu uvek da ga podržim".

Kako je ranije ispričala u nastup je uložila 4.000 evra, a zatim otkrila i šta se dešavalo iza kulisa i od koga se očekivalo da napravi skandal.

Pogledajte Zejnin nastup na izboru Pesme za Evroviziju: