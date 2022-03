TRESEM SE, NE ZNAM KO SAM, PAKAO JE! Tara Simov u lošem stanju nakon diskvalifikacije, jedna stvar joj je NAJVEĆI šok

Bivša zadrugarka kaže da je neke stvari kasno shvatila.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Tara Simov je pre nekoliko dana diskvalifikovana iz Zadruge zbog skandaloznog ponašanja, što je najviše pogodilo njenog bivšeg dečka Nenada Aleksića Ša. Sada kaže da se loše oseća, a objasnila je i zbog čega se ponela tako kako se ponela.

"I dalje se osećam loše, ne javljam se nikome na telefon, jer sam izbacila karticu. Odmaram po ceo dan, moram da se vidim s porodicom, to mi je prioritet. Od stresa ne mogu da spavam, trudim se da popravim svoje raspoloženje. Nisam mogla više da trpim šikaniranje od strane Nenada u rijalitiju", ispričala je.

"Drago mi je što me je publika ove sezone podržala, nažalost, to sam kasno shvatila. Šokirana sam, danima se tresem zbog svega što se dogodilo. Nisam spavala. Sve me boli. Šokirana sam koliko me je ljudi podržalo u odnosu na prošlu godinu. Imala sam unutra drugačiju sliku svega", izjavila je Tara.

"Ša je pokazao tek sad ko je i šta je. Ne mogu da spavam, tresem se. Ne znam ko sam bukvalno, pakao je", poručila je uznemireno.

Podsetimo, Tara je uoči diskvalifikacije divljala po imanju, lomila sve što je stigla, uzela žilet da ošiša kosu i ponavljala da je ništa ne zanima.