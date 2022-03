NEĆU IĆI SA NJOM U TORINO: Marija Šerifović otkrila šta misli o pobedi Konstrakte na Beoviziji - "To su više sile"

Marija Šerifović prokomentarisala je Konstraktu, ovogodišnju predstavnicu Srbije na Evroviziji.

Izvor: RTS/Screesnhot/Mondo/Stefan Stojanović

Ana Đurić poznatija kao Konstrakta odnela je pobedu na ovogodišnjoj Beoviziji, i predstavljaće Srbiju na pesmi Evrovizije u Torinu. Njenu pobedu prokomentarisala je i Marija Šerifović koja je 2007. godine odnela pobedu na Evroviziji pesmom "Molitva".

Marija je pružila punu podršku ovogodišnjoj predstavnici i rekla da će navijati za nju u Torinu.

"Podržavam Konstraktu, navijaću apsolutno za nju u Torinu i to je to", rekla je ona, a onda prokomentarisala i da li Konstrakta može doneti pobedu Srbiji sa pesmom "In corpore sano".

"Ja za početak smatram da je važno da uđe u finale, ostalo su više sile", rekla je Šerifovićeva.

Marija je prošle godine pružila podršku Uragankama koje su Srbiju predstavljale na Evroviziji. Ona je sve vreme bila uz njih u Roterdamu, a na pitanje da li će ići u Torino ako je Konstrakta pozove, rekla je:

Neću imati vremena ali joj želim svu sreću."

Pogledajte pobednički nastup:

Pogledajte pobednički nastup:

