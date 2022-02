DALILA JEDVA HODA ZBOG OGROMNIH BOLOVA: Opada joj kosa, naglo se ugojila, a sad se suočila s NOVIM problemom! (VIDEO)

Dalila se požalila Matoroj na bolove.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Učesnica Zadruge Dalila Dragojević, odnosno Mujić, požalila se svojoj drugarici Jovani Tomić Matoroj na zdravstvene probleme s kojima se suočava poslednjih dana zbog raznih dešavanja u rijalitiju.

Dalila je nedavno otkrila da se naglo ugojila, te da joj već duže vreme opada kosa, a sada je ispričala i da ima problem sa hemoroidima.

"Znaš koliko me boli, ne mogu da hodam", rekla je Matoroj.

"Moraš to što pre da lečiš, dok ne počne da krvari. To je jako zeznuto... To je ovde imalo dosta ljudi. Prošle godine je Karić imao, nije mogao ni da sedi, ni da hoda, morao je kod lekara", savetovala ju je ona i rekla joj da Lepi Mića ima problem s tim.

"Mnogo me boli. Valjda mi nije od njega prešlo... Samo mi je još to trebalo", bila je deprimirana i zabrinuta Dalila, pa joj je Matora rekla da to ne može da se prenese.

"Samo traži, doneće ti oni, imaš da mažeš nešto na to, i to je to", dodala je Jovana.