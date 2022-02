SPAVAO SA DRUGOM PRVI PUT POSLE BRAKA! Dejan priznao šta mu je najteže bilo - "Slomilo me je"

Odnos Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić iznenadio je sve, budući da se nedavno među njima dogodila vrela akcija koju niko nije očekivao.

Dejan je, kako kaže, prvi put nakon 5 godina braka sa Dalilom Dragojević spavao sa drugom djevojkom.

U toku "Gledanja snimaka", zadrugarima je na prikazna video - prilogu je prikazan razgovor Dejana Dragojevića i Marka Đedovića iz hotela.

"On zaboravio da je slobodan, valjda ga neki trip ubacio jer je uhvatio nekog drugog posle pet godina za si*u. Ali te stvari su neke budalaštne, o tome smo pričali, zezali smo se, vidio saam da je počeo da mulja i gleda u pod, život ide dalje. Posle Dalile je prvi put legao sa nekom drugom djevojkom u krevet ima te reakcije i u taj trip se ubacio.

Posle kaže razmišlja da li je normalan, ja mu kažem koga boli ku*ac više. Mnogo je mlad ušao u brak. Klinac je bio, odvojio se od mame. Ovo mu je kao prva pomoć i eto imao je grižu savjesti kada se probudio pored Aleks. Osuđivali su nas što utičemo na njega, meni je poenta bila da nekako izađe iz te situacije, ja ovdje imam mnogo blaži utisak nego, i pola stvari koje se dese mi ne vidimo. Ko šta priča, izgovara, ali posle ti bude drago kada to zaraste", pričao je Đedović.

"To što mi se desilo, probudio sam se i istipovao da vidim šta radim i izašao sam napolje. Imao sam potrebu da se pravdam, a onda sam shvatio da sam slobodan. Posle sam zaspao i sve je bilo najnormalnije, to je ta barijera koja mora da prođe. Bitno da je rana zašivena", rekao je Dejan u emisiji i otkrio šta mu je najteže palo:

"Nisam ranjiv, ne interesuje me ništa, kada bi nešto pokušao da uvijem slagao bih, dotaklo me što sam pet godina bio bez porodice, a ti porodični odnosi su najbitniji, to mi najteže pada od svega toga. Hvala Bogu što se ovo desilo, jeste me slomilo ali najteže je prošlo".