DALILA BEŽI IZ ZADRUGE: Polugola istrčala i vapila za pomoć! Ponovo doživela nasilje, nikog nema da je zaštiti! SRAMNO!

Nakon što ju je filip išutirao iz kreveta, Dalila je potražila pomoć ali produkcija rijalitija "Zadruga" nije marila za nasilje koje se odigrava ispred njihovih očiju.

Izvor: Printskrin, Instagram/ heavycur_zadruga

Noćas je došlo do novog fizičkog obračuna između Dalile i Filipa. Car je ponovo bio grub prema Dragojevićevoj, a obezbeđenje se ni ovog puta nije pojavilo kako bi pomoglo ženi koja danima trpi nasilje.

Iako je u ovoj sezoni rijalitija pokazala mnogo loših poteza, nijedna žena nije zaslužila da se neki muškarac ovako ponaša prema njoj! Svi se pitaju zašto produkcija na ovakvo nasilje ne reaguje, nego čak i prikazuje na televiziji!

Dalila je u jednom trenutku odlučila da više neće da trpi takve stvari, na spavaćicu je obukla mantil i krenula ka kapiji.

Obavestila je produkciju da imaju 5 minuta da je izvedu, ali na to niko nije reagovao. Ona je zatim otišla da sama provali vrata kako bi se oslobodila iz rijalitija, a nakon što nije uspela da otvori prolaz, razbila je sve što joj se našlo na putu. Uznemirena i polugola Dalila sela je na kauč i obratila se produkciji.

"Puštajte me da izađem odavde odmah, automatski. Nema sile da me vratite više, evo kunem vam se, napraviću haos. Mene neko da udara, da me bije, da me čupa a da vi gledate sve to. Dobro, nema problema nikakvih", govorila je besna Dalila.

Pogledajte te teške scene:

A u video snimku možete videti detaljnije kako je Dalilin vapaj za pomoć izgledao:

Podsetimo se i svađe od pre 3 dana kada se Dalila tresla od straha dok je Filip urnisao i nju i sve oko nje:

