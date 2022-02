TREBALO JE 100 PUTA DA JE PLJUNE! Dalilin otac besan nakon pomirena s Filipom - On je ološ, a ona se ponaša kao KU*VA!

Otac Dalile Dragojević ponovo je ogorčen na ćerku Dalilu, jer se pomirila sa Filipom Carem, koga ne može da podnese.

Izvor: Youtube/Zadruga Official/Printscreen/Kurir/Zorana Jevtić

On je ispričao je da mu je teško da gleda scene ljubavnika, koji su konstantno na ivici fizičkog sukoba, ali da ćerku ne žali jer je sama kriva za sve što se događa.

"Gledao sam sve, ali šta više da kažem? Sama je je kriva za sve što joj se događa i ne žalim je. Taman sam mislio da je malo došla sebi, ali ne vredi - tako je kad šejtan (đavo) uzme pamet i privuče nekog sebi. Nadao sam se da će se pomiriti sa Dejanom, da će nastaviti gde su stali, ali ne. Kad vidim tu nesreću iz Hrvatske, odmah počne da me steže u grudima, pritisak mi je visok, ne znam više šta da kažem. Žao mi je Dejana, skroz ga je uništila svojim ponašanjem. On Dalilu i dalje voli, ja sam u to siguran. Uvideće ona i sama da je Car jedan lažov, ološ i manipulator", istakao je razočarani Mujić.

On se dotakao i jučerašanje scene kada je Filip pet puta pljunuo Dalilu direktno u lice.

"Ne žalim je, to je i zaslužila kad se opet ponaša kao kur*a. Trebao je još 100 puta da je pljune. To nije muškarac kad tako nešto može da uradi jednoj ženi, ali to samo pokazuje njegovo pravo lice. Poubijaće se jednog dana tamo, jad i beda šta se radi", dodao je Dalilin otac.

Na kraju, on se osvrnuo i na vest da su Dragojevići oduševljeni što je Dejan počeo da sve više gaji simpatije prema Aleksandri.

"To radi da bi Dalilu učinio malo ljubomornom. Neće biti ništa od toga, on je pametan dečko. Verujem da Dejanovi likuju i da im je drago zbog svega, ali ne bi trebali. Ja ne branim Dalilu, to se zna, ali ovim samo pokazuju da je nikad nisu prihvatili, dok su moja vrata uvek bila otvorena za njih. Nek pričaju šta hoće", završio je Mujić.

