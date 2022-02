Darko je ozbiljno shvatio svoj zadatak ove nedelje, a u tome će mu pomoći i Rada Vasić, koja je inače u njegovom timu.

Izvor: Kurir

Rada Vasić ponudila se Darku, ovonedeljnom vođi po izboru publike, da mu bude pomoć za šta god bude bilo potrebno i rekla da računa na nju kao da mu je desna ruka, što je njemu bilo izrazito drago.

Pred Darkom je težak zadatak, budući da je menadžer Bara Nenad, koji je sve držao pod kontrolom, otišao na službeni put, a najdraže mu je što je sin Sven s njim, jer ga smatra jedinom osobom na koju se može osloniti. Takođe, smatra da su Vasići u Bar došli srcem.

"Dobar si, ali malo imaš problema s malim. Treba više da te sluša. Ti si toliko zavezan, treba da od njega tražiš da bude malo bolji, da bude kao ti", rekla je Rada Darku dok su razgovarali na balkonu, a smatra da nijedno dete nema boljeg prijatelja od roditelja i da Darko treba to i da pokaže Svenu.

"Nikako ne želim da bude budala kao što sam ja i da radi greške koje sam ja radio. Samo bih hteo da bude malo ozbiljniji i da malo širu sliku vidi", iskren je bio Darko.

"On je ovako ok, ali kad popije on se izgubi", savetovala je Rada Darka, koji se složio s njom govoreći da je isti takav, a njegovu situaciju smatraju teškom i ostali učesnici Bara - roditeljstvu u rijalitiju je nemoguća misija.

"Pokušavam na sve moguće načine, želim da shvati da jedino na koga možeš računati su ti roditelji", poručio je Darko.

I ovog vikenda goste i barovce očekuju lude žurke i nezaboravan provod, a pogledajte kako je bilo prošlog vikenda, kada je provodu prepunom Baru bio pod maskama:

Vidi opis RADA VASIĆ TEK DOŠLA U BAR, A VEĆ ISKRITIKOVALA DARKA! Osamili se na terasi, pa porazgovarali - NIKAD TEŽA STUACIJA Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 11 / 11

Zapratite BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.