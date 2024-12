Prijavu protiv Šćepanovića Agenciji je juče podnijela Akcija za ljudska prava, jer je na sjednici 25. decembra učestvovao u odlučivanju o prestanku vlastite funkcije, što je u sukobu interesa.

Izvor: Promo/ASK

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula je postupak protiv sudije Ustavnog suda Budimira Šćepanovića, kazao je za RTCG direktor ASK-a Dušan Drakić.

Prijavu protiv Šćepanovića Agenciji je juče podnijela Akcija za ljudska prava, jer je na sjednici 25. decembra učestvovao u odlučivanju o prestanku vlastite funkcije, što je u sukobu interesa.

Izvršni direktor ASK-a Dušan Drakić saopštio je za TVCG da su imali prijavu od juče, ali su oni pokrenuli taj postupak dan ranije, prenosi portal RTCG.

"To je za člana odnosno predstavnika Ustavnog suda. Norme su jednostavne. Sad pričamo o zakonu - javni funkcioner ne smije javni interes da podredi privatnom, odnosno ukoliko učestvuje u glasanju, odnosno u odlučivanju, u stvari gdje on ima privatni interes, on mora da se izuzme, da traži od Agencije ili u ovom slučaju i od predsjednice suda da traži da li postoji mogućnost sukoba interesa i da se možda izuzme iz postupka odlučivanja", rekao je Drakić.

stiče da to zakon kaže.

"Imamo prijavu za ovo dešavanje u Ustavnom sudu, prikupljamo takođe dokaze da vidimo šta se tu desilo", zaključio je Drakić.