On je poručio da će dati maksimum i pokušati da stvori prijateljsku atmosferu u timu, a građani mogu očekivati domaćinski odnos prema Podgorici i mnogo malih koraka i pobjeda, što će, kako smatra, biti dovoljno za generalni uspjeh i zadovoljstvo svih.

Izvor: MONDO

Prema Pokretu za Podgoricu (PZPG) i Jakovu Milatoviću iz Pokreta Evropa sad (PES) ucjena nije bilo i učiniću sve što je u mojoj moći da se ne obistine prognoze da vlast neće potrajati, kazao je budući gradonačelnik Podgorice Saša Mujović za Novu M.

"Moja ideja i želja je prije svega da malo razvijemo okolinu Podgorice, da sela, prigradska naselja, sve ono što je daleko od blještavila grada konačno dobije ono što zaslužuje. Takođe, rješavanje pitanja kolektora, kao problema koji dugo egzistira, je nešto što je krucijalno važno. Znam i da je problem saobraćaja veliki. Dakle, želim da se posvetim suštini", najavio je Mujović. Partnerima poručuje da će biti jak koliko su i oni, koliki je i njihov maksimum i da će to biti na korist gradonačelnika i grada.

On je odgovarajući na komentare političkih oponenata da je dogovor oko nove vlasti u Podgorici plod ucjena i da nova vlast neće potrajati, kazao da nikakvih ucjena nije bilo.

"Da li će gospodin Milatović, odnosno odbornici koji dolaze sa njegove liste biti kooperativni, da li će ovo smatrati kao jednu jako dobru priliku da pozicioniraju sebe, da doprenesu razvoju Podgorice, da i sebe i svoj pokret učvrste na političkoj mapi, to je do njih. A to što se tiče predikcija, to je u domenu teorije, ali ono što je do mene učiniću sve da se te prognoze ne obistine nego da ova vlast bude stabilna, čvrsta i da trajemo onoliko koliko bi to bilo dovoljno da se isporuče obećani rezultati", istakao je Mujović.

On je povodom potpisivanja koalicionog sporazuma kazao i da mu nije mnogo stalo do formalnih dokumenata.

"Možemo mi potpisivati šta god hoćete, ali ako mi u našim glavama nismo čvrsto riješeni da od ovog grada napravimo nešto, da pokrenemo stvari iz nekog, da kažem lošeg stanja ili da to stanje pretvorimo u dobro, onda nema toga sporazuma koji će išta značiti građanima Podgorice", zaključio je Mujović.