SOFIJA UNA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Ksenija je zlostavljala devojku, Ivan nema poštovanja ni prema detetu ni prema bivšoj

Bivša učesnica rijalitija Bar otkrila je pikanterije koje javnost nije znala.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Sofija Una Manić definitivno je privukla veliku pažnju učešćem u rijalitiju Bar, te se o njoj priča i posle otkaza. Misica je zadovoljna svojim učešćem ali i iz Bara je odnela neke tajne koje nije htela pred kamerama da otkrije.

U velikom intervjuu nakon otkaza u Baru, Sofija je otkrila i ono što gledaoci nikad nisu imali priliku da vide. Ona se u startu osvrnula na Ivana sa kojim je imala ljubavnu avanturu.

"Ja sam se šokirala kada sam izašla i kada sam čula šta je sve Ivan pričao o meni, Davorom sam šokirana takođe, a što se Ksenije tiče, javile su mi se njene drugarice i koleginice i otkrile ko je zapravo ona i šta je sve radila napolju, a za to publika ništa ne zna. Ona je prema meni bila jako fina, delila je hranu i komplimente dok nije bio lajv, čim počne lajv ona je krene sa vređanjem i ponižavanjem, ali je i sama rekla kako će raditi na tome da najjače igrače izbaci napolje pa je to ponašanje jasno", govori Sofija, pa nastavlja:

"Tamo je vrlo lako biti nominovan, malo je ljudi i kada ti tri ili četiri takmičara da minus možeš odmah biti nominovan za izbacivanje. Jasno je shvatiti ko je mene nominovao i zbog čega, to su bili ljudi koje sam ja odbila. Davora sam ja odbila još u prvoj nedelji i on nije mogao da se pomiri sa tim da sam izabrala Ivana, čak je i otvoreno rekao da je to razlog moje nominacije, Ivan je isto kasnije bio odbijen pa je i njegova nominacija jasna, a Sanja je takođe na neki način bila odbijena na početku te je i njena nominacija jasna", tvrdi Sofija Una.

Ona se zatim dohvatila svoje ljute protivnice Ksenije Kranjec i otkrila pikanterije koje je otkrila o njoj.

"Ja sam stupila u kontakt sa devojkom koju je Ksenija zlostavljala i maltretirala. Volela bih da se vratim u Bar baš sa njom i da pokažemo publici ko je zapravo Ksenija, a javljaju mi se ljudi iz Slovenije koji mene podržavaju i koji takođe žele da se otkrije ko je zapravo ona", priča Sofija pa nastavlja:

"Sada bih imala otvoren sukob sa njom, shvatila sam ko je i šta je i ta količina zla uprta ka meni je prevazišla rijaliti i igru, ali me je isto tako sačekala ljubav napolju kada sam izašla. Ksenija je mene vređala i nazivala raznim imenima, a napolju se vrlo dobro zna da ja nemam prljavu prošlost, sve je lako proverljivo, dok se o njoj takođe zna sva i želela bih da svima pokažem ko je ona", zaključuje Sofija.

Vidi opis SOFIJA UNA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Ksenija je zlostavljala devojku, Ivan nema poštovanja ni prema detetu ni prema bivšoj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Kurir televizija Br. slika: 7 7 / 7

Sofija je u rijalitiju imala ljubavnu vezu sa Ivanom, a između njih došlo je i do intimnih odnosa, evo da li se Sofija kaje zbog toga.

"Ne. Ja se u životu nikada ne kajem za ono što uradim jer smatram da je to sa razlogom urađeno. Sve je sa razlogom urađeno, kao što je sada baš taj odnos pokazao moje pravo lice, a pokazao je i njegovo obzirom da me nakon svega pljuje i pokazuje svoj karakter koji jasno govori da je mnogo iskompleksiran, eto ja sada čujem da on govori iste rečenice Kseniji koje je govorio meni, te je jasno da nije tu ništa do devojaka već do njega, njegove agresije i ogromne želje za publicitetom i novcem, on je moje strašno razočarenje", rekla je Sofija a na pitanje da li je istina da zna mnoge tajne o njemu i njegovoj porodici, misica je odgovorila:

"Da, to je tačno, ali sam se ja zaklela u svoju majku koja je meni svetinja da sve dok ne bude izašao i dok ne budemo "sredili račune" neću ništa reći, ali mogu da kažem da je Vesna Rivas potpuno pogodila o čemu je reč i da je bila u pravu za sve što je ispričala o njemu. Bila je potpuno u pravu kada je rekla da on može biti sklon krimi džimi pričama i da bi za novac uradio sve, nema poštovanja ni prema detetu ni prema svojoj bivšoj supruzi, da je imao ne bi radio to što je radio u privatnom životu, sklon je manipulacijama, sklon je da radi sve za novac, eto to bih rekla."

Pogledajte Sofijine izazovne fotografije kojima je zapalila mreže: