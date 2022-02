Sanja Jakšić ne prestaje da intrigira...

Izvor: Kurir

Sanja Jakšić jedna je od najkontroverznijih učesnica u popularnom rijalitiju Bar. Od samog starta se izjasnila o svom seksualnom oprjedeljenju i rekla da je privlače djevojke, kao i da je u vezi sa ženom i da nema problem da se s njom ljubi u javnosti, a nekoliko puta do sada se u Baru ljubila i sa gošćama kafića, što su joj mnogi zamjerili.

Kako dani u rijalitiju prolaze, tako u javnost isplivavaju novi detalji iz Sanjinog burnog seksualnog života, tako da je do Kurira došla informacija da je neposredno pred početak rijalitija ova Valjevka bila istovremeno intimna s dvije Mađarice, s kojima je provela burne noći u jednom apartmanu.

"Sanja je oduvjek maštala o trojci sa djevojkama. To joj je bio fetiš. Ta želja joj se ostvarila pred ulazak u Bar. To su bile dvije Mađarice, s njima se provela kao nikad u životu. To je pričala svima u društvu. Rekla nam je da joj je to bio najbolji seks u životu. Dva dana nisu izlazile iz apartmana, koliko joj je bilo dobro", ispričao je izvor blizak Sanji.

Da su ove informacije istinite, potvrdila je i sama Sanja, koja je gostima na žurci u krcatom Baru prošlog vikenda ispričala u kakvom su joj sjećanju ostale djevojke iz Mađarske.

"Uf, kakve su Mađarice ribe... Kako se dobro je*u, bilo mi je ekstra s njima. Nema dalje. Pamtiću to dok sam živa", rekla je Sanja u vidno alkoholisanom stanju gostima u Baru, na šta su se oni glasno nasmijali.

Podsjetimo i da se Sanja cimerima iz rijalitija požalila da je se otac odrekao, a kako im je objasnila, tu informaciju je dobila od jednog posjetioca Bara. Sam razlog za ovakvu njegovu odluku nije navela, pa je nepoznato zbog čega je Sanjin otac ljut na nju.

Bilo je priče i o tome da je Sanja u vezi sa ženom koja je udata, kao i da sumnja da je ona trenutno vara s njenom bivšom djevojkom.

Vidi opis SANJA IZ BARA ISPUNILA SVE FANTAZIJE PRIJE RIJALITIJA! Imala seks s dvije Mađarice - "Nisu izlazile iz apartmana danima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin Kurir TV Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Printskrin Kurir TV Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Printskrin Kurir TV Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Printskrin Kurir TV Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Printskrin Kurir TV Br. slika: 5 5 / 5

I Sanja, ali i svi ostali takmičari, opustili su se maksimalno tokom prošlog vikenda, kada su žurke pod maskama bile najluđi provod u gradu o kojem se i te kako pričalo.

Bar je bio krcat, a dio atmosfere pogledajte u galeriji!

Vidi opis SANJA IZ BARA ISPUNILA SVE FANTAZIJE PRIJE RIJALITIJA! Imala seks s dvije Mađarice - "Nisu izlazile iz apartmana danima" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 11 / 11

Zapratite BAR rijaliti na društvenim mrežama Instagram, Facebook i YouTube.