ZNALA SAM DA MORAM DA PROĐEM KROZ "CRNI TUNEL": Voditeljka o borbi sa rakom - KRIVA SAM što ga nisam otkrila ranije

Voditeljka Ivona Pantelić govorila je o svojoj borbi sa rakom.

Izvor: Youtube/RTS Ordinacija - Zvanični kanal

Za voditeljku Dnevnika na Nacionalnoj televiziji, Ivonu Pantelić (54), poslednje četiri godine su bile veoma turbulentne. Godine 2018. se suočila sa dijagnozom kancera dojke, preživjela hirurški zahvat, hemoterapije, a onda se dvije godine kasnije desila pandemija korone.

Opasni virus nije zaobišao zatitno lice RTS-a. Ona i ćerka su se istovremeno zarazile, a za Ivonu je ova bolest bila posebno rizična s obzirom na to da je već bila onkoliški pacijent. Prije povratka na male ekrane, svoju borbu sa kovidom je opisala na Instagramu:

"Nije bilo lako. Temperatura, bolovi, malaksalost… muka. Misliš, korona se dešava nekom drugom. Ali ne. Ležale smo, liječile se, merile temperaturu. Moj tata nam je na prozor donosio hranu… Sve, sve, ali kada sam videla stotine svježe napunjenih boca s kiseonikom kako na Infektivnoj klinici tovare na kamione i razvoze dalje, na to nema šta da se kaže. Može samo jedno – da se čuvamo svi i da čuvamo sve oko nas. I koje znamo i koje ne znamo", napisala je tada novinarka i voditeljka na svom Instagram profilu.

O onoj mnogo težoj i neizvesnijoj borbi, borbi sa kancerom, Ivona je svega nekoliko puta govorila za domaće medije.

"Meni je bilo mnogo lakše kada sam otvoreno pričala o svemu. Generalno polazim od toga da se ništa ne može sakriti i uvijek kada se nešto tako sazna bolje je da sama kažem. Tada se osjećam rasterećenije i bude meni lakše a ljudi se suočavaju sa tim kako istinu moraju da prihvate. Druga strana jeste možda i taj humani dio. Ja ne mislim da sam neki humanitarac ali ima jedan momenat kada sam pomislila: 'Ako sam ja osoba u medijima, značiće da ljudi čuju od mene i moju priču'. Lakše će im biti, pogotovo osobama koje treba da prođu kroz to kroz šta sam prošla i ja. Meni je drago što su mi se masovno javljale žene i pisale mi da bi podijelile sa mnom priču o svojoj bolesti. Kada sam se ja spremala za liječenje, moja drugarica koja je takođe prošla kroz sve ovo, dovodila je svoje prijateljice koje su prošle kroz ovu bolest i pričale mi kako je bilo. Tako sam i ja imala volju, snagu i potrebu da iskustvo kroz šta sam prošla ispričam ženama i da im poručim da ne treba toliko da se plaše već da je to jedan proces u kome moraju da budu istrajne. Kao što je zdravlje za svakog čovjeka tako je i bolest. To mora da se prihvati i kroz to mora da se prođe", rekla je Ivona za Blic.

Pogledajte i šta Ivona kaže o društvenim mrežama i pravljenju selfija...

U prvim danima od otkrivanja dijagnoze, do prihvatanja šta sve ona podrazumijeva, kao i kakvo joj liječenje slijedi, voditeljka kaže da je imala veliku porodišku porodice, a koja je sve olakšala.

"Ćerka Maša je meni bila veliki oslonac, ali ja ipak nisam željela da je previše opterećujem mojom pričom. Čovjek prvo sa sobom mora da riješi sva ta pitanja, da bi išao dalje, jer nikakva druga osoba ne može nešto specijalno da pomogne. Može riječima, toplinom i zagrljajem ali osoba mora sama sa sobom da bude dobro, da se pomiri sa nekim stvarima, da riješi i odluči. Ako je osoba dobro sa sobom, biće i sa okolinom", kaže Ivona i dodaje:

"Inače, u najgorim trenucima sam Iščitavala literaturu i shvatila da sam kriva što se nisam kontrolisala na vrijeme, jer sam bolest mogla i ranije da otkrijem. Ali onda sam sebi rekla da je ova bolest izlječiva i da moram da se uhvatim u koštac sa njom. Sebi sam govorila da ću proći kroz jedan crni tunel ali i da se nadam da na kraju stoji svjetlost. Shvatila sam da moram da prođem kroz proces operacije i liječenja koji traje godinu i po do dvije, ali da ću posle toga da budem zdrava žena. Ta misao me je vodila, ali i snaga što imam kćerku, roditelje i sestru kojima sam još potrebna. Mnogo sam radila i imala sam malo dana odsustva sa posla, što mi je mnogo pomoglo. U početku nisam željela da to ljudi znaju oko mene jer sam se plašila sažaljenja, ali jako brzo me je i to prošlo. Kada sam shvatila da imam snage da kroz sve prođem, da ću ići na liječenje i da ću slušati savjete doktora, onda je i taj strah od sažaljenja prošao", Ispričala je Ivona.

Pogledajte i šta je ispričala o djetinjstvu