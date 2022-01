KAJEM SE ZBOG SEKSA S IVANOM IZ BARA! Izbačena misica oplela po cimerima - On je BLAM od muškarca

Na opšte iznenađenje, misica Sofija Una Manić napustila je rijaliti Bar u ponedeljak uveče.

Izvor: Kurir TV printscreen

Ona je dosta teško podnijela otkaz, te u intervjuu za Kurir nije krila razočarenje zbog toga što je ispala iz trke za 30.000 eura.

"Očigledno nepravda i ružne stvari i ružne namjere pobjeđuju u ovom svijetu. Pošteni ljudi gube. Mislim da ne zaslužujem ovo i da ovde niko nije izdržao sve ovo što sam ja izdržala i na poslu i privatno. Previše prljavštine o meni je otišlo u etar. Moja misija je ovdje završena, mislim da ću se dobro odmoriti od svega ovoga", istakla je Sofija na početku razgovora, pa prokomentarisala Kseniju koja je jedva čekala da joj vidi leđa.

"Što se tiče Ksenije, ne znam zašto me je mrzjela, vjerovatno iz nekog njoj poznatog razloga. Nju ni u Sloveniji ne vole, djevojci je zanimanje da se skida za Onli fens, šta tu ima dalje da se priča. Imam samo da joj poručim da sam jedva uspjela da se spakujem koliko ja imam garderobe i svojih stvari, toliko o tome da ja nemam svoju garderobu ovdje, kao što je pričala".

Dosta pažnje u medijima izazvali su njeni bivši muževi, a misica je otkrila kako oni gledaju na njeno učešće u rijalitiju i na priču da je zatrudnjela sa Ivanom.

"Kad bi ta izmišljena priča bila istina, mislim da bi se moji muževi šlogirali, pogotovo drugi. Bio bi u fazonu, sa mnom si bila 11 godina, nisi htjela da rodiš dijete meni, koji sam bukvalno sve tebi u životu podredio. Zato smo se i razveli, ja nisam htjela to. Ja finansijski sama mogu da gajim dijete", poručila je Sofija.

Najviše pažnje privukao je njen odnos sa Ivanom, s kojim je imala i seks. Kasnije je javno priznala da se pokajala zbog toga.

"To mi je definitivno najveća greška. On je jako agresivan, štipao me je u krevetu, to je počeo da radi posle nekoliko noći. Ivan se meni totalno drugačije predstavio. On je blam, izblamirala sam se time što sam se smuvala i imala seks s njim. On je jedna kukavica, to se vidjelo kad je počeo da poriče da smo imali seks. Ako ja kao žensko mogu da priznam to, a uopšte se ne ponosim time, ne razumijem njegov postupak. To je ljudska potreba", bila je jasna misica.