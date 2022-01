"MOGU SAMA DA GAJIM DETE, NE TREBA MI NOVAC": Sofija Una radila test na trudnoću, pa zaplakla (VIDEO)

Rijaliti učesnica Sofija Una proživljava pravu dramu, iako sve pokušava da sakrije ispod osmeha.

Vest da je Sofija Una možda u blagoslovenom stanju napravila je opštu pometnju među takmičarima rijalitija "Bar". Potencijalni otac Ivan Nešković ne veruje da je to moguće pa sve vreme pokušava da se opere od moguće trudnoće.

Ostali barovci sa nestrpljenjem očekuju vesti, a Sofija Una se već požalila Sanji da joj je muka. Ona se svim silama trudi da prekrije nervozu zbog moguće trudnoće, a kako su takmičari primetili šta se dešava, tražili su od produkcije test za utvrđivanje trudnoće.

Kada je u stan stigla kutija sa testom, misica se potpuno zbunila ali je sve vreme nervozu skrivala osmehom.

"Šta oni meni rade? Značii strašno. Zamisli šta su mi doneli? Ma hajde bre, budalaština, sprdačina na moj račun. Dobro, hajde, ispoštovaću", rekla je ona dok je mahala testom.

Sofija Una

Posle toga, u razgovoru sa Ksenijom Kranjec, misica se zapitala šta bi bilo ako je stvarno trudna.

"Zamisli ti taj scenario, to bi bio šou. Mislim da bi se moji muževi šlogirali kada bi saznali, pogotovo ovaj drugi. Bio bi u fazonu, sa mnom si bila 11 godina, nisi htela meni da rodiš dete, koji sam bukvalno sve sam tebi u životu podredio. Zato smo se i razveli, ja nisam htela to. Ja finansijski sama mogu da gajim dete. Ne treba mi ni novac, ni nekretnine", rekla je ona, koja očigledni ni sama nije sigurna u ishod rezultata.

Da li je Sofija uradila test, kao i koji je rezultat, saznaćete večeras u pregledu dana, odmah nakon izbacivanja jednog od takmičara.

Inače, Una se tokom jučerašnjeg dana i rasplakala i to kada se dotakla priče o svojoj majci, koja joj u ovom stresnom trenutku najviše nedostaje.

"Jako sam vezana za majku. Ona se borila sedam godina da dobije dete. Želela je sina, a sada kaže: "za petoricu sinova te ne bih menjala". Nerazdvojne smo, teško mi je da je ne zagrlim", rekla je ona kroz suze.

Misici Sofiji Uni stigli rezultati testa na trudnoću!

Podsetimo, Sofija Una je u nedavnom intervjuu za Kurir rekla kako ni slučajno ne bi želela da striperu rodi dete.

"Ako sam zatrudnela sa Ivanom, abortiraću! Nisam neko ko to podržava, ali bolje nego da njemu rodim dete. Kamere su zabeležile, on je jako agresivan, štipao me je u krevetu, to je počeo da radi posle nekoliko noći. Ivan se meni totalno drugacije predsatavio. On je blam, izblamirala sam se sa time što sam se smuvala sa njim. On je jedna kukavica, sada poriče da smo imali s*ks. Ako ja kao žensko mogu da priznam to, a uopšte se ne ponosim time, ne razumem njegov postupak", rekla je Una.

Nešković je, kao što je i misica rekla, tvrdio da nije imao odnose sa njom.

"Sve je to bila simulacija, nema šanse da sam ja otac", rekao je Ivan, a evo kako su se njih dvoje muvali u Baru:

