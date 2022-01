JEDE SVINJSKU GLAVU NA KOSOVU! Car saznao za Maju i Čorbu - POZELENIO, a evo šta im je poručio (VIDEO)

Maja Marinković nakon izlaska iz Zadruge nerazdvojna je sa Milanom Jankovićem Čorbom, a za njihov odnos saznao je i njen bivši dečko Filip Car.

Novinar je Filipu otkrio da je Maja kod Čorbe na Kosovu, kao i da imaju njihove slike, a Car je poručio da su onda sami sebe demantovali kada nisu htjeli sve da priznaju.

"Daj im Bože sreće i zdravlja, 7 sinova mu rodila. To je super. Eto, oni su čist primjer... Mene ne može ništa da povrijedi, ja sam armirani beton. Ja nisam budala, Maja je takva osoba, znao sam da će završiti sa nekim čim izađe odavde", rekao je Car.

"To je tako, to je pitanje već za njih. To je demant za njih da se ovdje nisu gledali i da je ona greška. Začudio bi me da si rekao da je otišla pod Ostrog. Ona je moja prošlost, ali i dalje razmišljam o njoj, to je moj poslednji odnos, imao sam grižu savjesti, ali ne treba da imam. Eto je ona na Kosovu i Metohiji i jede svinjsku glavu. Meni je zamjerala, na kraju završila sa Čorbom, i ona je žena sretna. Ja sam armirani beton, samo malo zakucam čelo i idem dalje, kao što je bilo sa Dalilom. Vidio sam da može da se vrati bivšem suprugu, da mene isto vrijeđa", poručio je Car i dodao:

"Ja sam prišao Dalili u ekonomskom jer sam osjećao da tako treba, ali drugi dan kad sam vidio da treba da je psujem, ja se svađam i psujem... Ja sam onakav kakav si prema meni. Kad me ujedaš, nemam problem da ti vratim. Takav sam bio prema Maji napolju, a ovdje bi sve ona, a da sa strane ima skrivene namjere... Čekaj malo, gdje smo... Sad mi je već lakše. Njoj je super, nije kod kuće sklupčena, nego ide ajram, bajram, momci, alkohol, splavovi, super. Ja nemam više grižu savjesti. Da čujem da joj je loše, depresivna, da pati za mnom, tu bih se skenj*o. U ovom trouglu Dejan, Dalila i ja, najveću grižu savjesti imam prema sebi. Koga mi treba biti žao? Ja sam taj koji se zaljubio u udatu ženu, snosio pritisak, hrpa Dejanovih i Dalilinih će mene krivit. Žalim sam sebe što sad pričam ovdje, umjesto da pričam o nekoj vedroj temi, pričam o dva života i Maji Marinković, za koju sam znao kakva je u ljubavnim odnosima. Za ovu informaciju koju sam saznao, sad ću ja malo da plačem, molim vas da me tješite".