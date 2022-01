ŽESTOKI RAT ZBOG NAJVEĆEG HITA MILICE TODOROVIĆ: Reper iz Zadruge tražio svoje pare, muzičar tvrdi da mu je SVE ISPLATIO

Zaratili Nenad Aleksić Ša i MC Yanko!

Veliki hit Milice Todorović i MC Yanka "Moje zlato" do sada ima skoro 160 miliona pregleda na Jutjubu, a iako je prošlo skoro osam godina od objavljivanja pesme, i dalje je jedna od najslušanijih.

Mnogi smatraju da je baš ova pesma dovela karijeru Milice Todorović na viši nivo, a u pesmi je jedni delom učestvovao i aktuelni učesnik Zadruge, Nenad Aleksić Ša.

Pravi "rat" je nastao kada je nakon izlaska pesme Ša ostao uvređen i povređen zato što nije potpisan kao neko ko je učestvovao u pisanju teksta. Ipak, MC Yanko tvrdi kako je on svoj deo novca za odrađen posao dobio, ali njihovo prijateljstvo se nakon toga nije nastavilo.

"On me je prozvao kako nije dobio ni dinara. Naravno da je plaćeno, ja sam njega počastio, tu je sve crno na belo. Mi se znamo baš dugo, sve je krenulo od pesme 'Afterparty' i tu je krenula saradnja i družili smo se i sarađivali, on je meni rekao da smo braća, da ne treba ništa da platim, ali ja nisam to želeo da prihvatim. Poslao sam mu sumu na konto što je radio deo teksta", objasnio je muzičar u emisiji Grand Magazin.

Inače, na pesmi je učestvovala i muzičareva supruga, što je manje poznato.

"Mene je žena forsirala da ostvarim saradnju s Milicom, a ja stvarno nisam znao ko je ona. Zadesilo se da je ona pevala u Beču i, na insistiranje moje supruge, pozvao sam menadžera koji nas je upoznao i ispalo je sjajno", otkrio je svojevremeno.