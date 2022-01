TARA GREBALA I UJEDALA ŠA! Drama ne prestaje - Simova priznala reperu da ima dečka napolju! Žestoki HAOS (VIDEO)

Drama Tare Simov i Nenada Aleksića Ša ne jenjava otkako je on ušao u Zadrugu 5.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Zadrugarka je stavila svoje ruke na njegovo lice, a on je odmah počeo da se brani.

"Nemoj da mi grebeš lice. Kad sam video Cara... Ovo lice ne može da se sj*be", govorio je Ša.

"Što pričaš da te nisam volela?", govorila je Simova reperu.

"Pa, delovalo je da si me volela, ali si onda pokazala. Znaš šta sam ja za one likove. Bila si odvratna, potrudi se da budeš najbolja. Šta ćemo za poruku: "Usr*la sam ga za pet života". I to debilu... Imam skrinšotovane poruke. A taj je naj*bao", rekao je reper.

"Nikad me prstom nije tako", rekla je Tara.

"Rekao ti je da si me usr*la za tri života, a ti si mu rekla za pet. Degenerik. I ne diraj mi nos. Nemoj da imaš te rijaliti sindrome grebanja. Au, ujela si me za nos", kukao je reper.

Tara Simov kasnije se smestila u krevet, a pored nje je legao Nenad Aleksić Ša, koji joj je pružao pažnju. Tara je tom prilikom priznala da ima dečka.

"Uvešće Miloša u rijaliti, nemoj to da radiš. Dalila me sprdala da liči na tebe", govorila je Simova.

"Niko ne može da liči na mene. Odoh, imaš vezu", prebacio se reper u svoj krevet.

Tara grebala i ujedala nenada Izvor: YouTube/Zadruga Official

Nakon što je završila sa svađama sa svojim bivšim momkom Nenadom Aleksićem Ša, Tara Simov i Ana Jovanović legle su krevet. Tom prilikom, Simova se ispovedala svojoj dugarici.

"Ma ja ne mogu ovde da rešim ništa, nemamo mi problem, nego je u meni problem...Sedim ovde i slušam kako mi vređa drugare, a njegova majka me je nazvala ku**om", ispričala je Tara.