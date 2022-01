"BILJANA JE KUKALA NA SAV GLAS ISPRED KAPIJE" - Porodica Dragojević došla u Šimanovce, evo šta se tamo dešavalo!

Dejan Dragojević je napravio nezapamćeni haos u Zadruzi kada je pomahnitao i počeo da urla po Bijeloj kući, a u jednom trenutku je počeo da razbija čaša sebi o glavu zbog čega je završio krvavog lica i sa tri kopče na glavi.

Izvor: TV Pink/Printscreen/YouTube/Printscreen/Zadruga Official

Cijela njegova porodica je poslije svega što je uradio došla u Šimanovce, a nisu krili da su jako zabrinuti za njega.

"Biljana je kukala na sav glas ispred kapije! Niko nije mogao da je smiri. Oni su odmah nakon incidenta tražili Dejana po bolnicama, a potom su željeli da razgovaraju sa produkcijom", rekao je izvor za domaće medije i dodao:

"Oni su zahtijevali da ga vode kući nakon svega, ali produkcija nije htjela da čuje za to. Dejan nije želio da ode iz rijalitija, to su ponavljali njegovoj porodici. Čak je odbijao i pomoć psihijatra u startu i govorio da je dobro, a svi su znali da ne bi radio ono što je radio da je to slučaj. Predstavnici produkcije su rekli da se zna šta su jasna pravila, da je Dejan sad dobro i da nema posjeta u apartmanu u kom se trenutno nalazi".

Biljana je ranije ispričala da se boji da će Dejan dići ruku na sebe, te otkrila da su su ga nakon incidenta tražili po bolnicama.

Sjedela sam kući i gledala Zadrugu kada se dogodio taj incident. Ništa nisam željela da javljam Davidu, zato što je bio na proslavi pravoslavne nove godine, međutim Dejanovi fanovi su mu slali slike krvavog brata i on je odmah izašao za žurke i došao kod mene. Krenuli smo da tražimo Dejana po bolnicama, da bismo saznali gdje su ga odveli na ušivanje. Na kraju smo otišli u Šimanovce i tamo smo ga čekali".

Njemu su ustanovljene velike posjekotine, za koje je priznao da je nanio sam sebi, pa su ga ljekari odmah proslijedili na ušivanje, zbog čega je dobio tri kopče na glavi.