DALILA OTKRILA ŠTA SE DEŠAVALO PRIJE STRAŠNOG INCIDENTA! Svi šokirani zbog Dejana, Cara BRANE!

Dejan Dragojević napravio je haos u Zadruzi zbog Dalile i Filipa Cara, nakon čega je sam sebi razbio glavu.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Nakon žestokog incidenta, Dalila je sa Jovanom Tomić Matorom i Markom Đedovićem pričala šta se dešavalo prije sukoba.

"Ti se ponašaš kao muškarac oni kao žene. A u svemu Dejan ima dozu promišljenosti, nekad ne može da se iskontroliše ali je ima..." - govorio je Đedović.

"Te stvari koje radi, to mi je sumanuto. Ali sumanuto mi je da ti to i trpiš. Ostavila si nekoga i sad kao vau, ko da je to prva situacija takva" - nastavio je Đedović.

"Ne mogu da svarim da sam bila sa ovakvim čovjekom, to mi je najgore" - dodala je Dalila.

"Možda on nije takav u spoljnjem svijetu" - rekao je Đedović.

"Da li je on tebe napao?" - pitao je Đedović.

"Ma nije, došao je i pitao me zašto plačem, ne sjećam se tačno, neka ti kaže Matora" - odgovorila je Dalila.

"On je ušao ovdje, Tara mu je rekla da ona plače zbog njega valjda... On je poludio, počeo da se dere, u jednom momentu je rekao 'nećeš ti plakati ni zbog mene ni zbog njega' i pokazao na Dejana" - govorila je Matora.

"Pitam jer mi nije jasno. Ni Caru nije bilo jasno jer se niste svađali, on je htio da sazna zbog koga plačeš da mu je*e mater u pi*ku" - dodao je Đedović.

"Dejan je u trenutku ušao i pomislio da se svađamo, mislio je da se plašim njega" - rekla je Dalila.

"Dejan je bio sa strane i slušao je. On je izašao i rasjekao sebe. Ako mu je bilo nešto, trebao je njemu nešto da kaže i napravi haos, a ne da dolazi kod Dalile i da se dere kako na nju niko ne smije da se dere. U jednom trenutku je Car prišao i bijesno rekao da neće da plače ni zbog koga i ovaj je bio nemoćan, zato je to i uradio" - nastavila je Matora.

