"REKLA MI JE DA ME VOLI, PREDOSETILA JE TRAGEDIJU": Jeziva sudbina učesnika rijalitija! Njih troje na mestu ostali mrtvi

Na današnji dan pre 14 godina dogodila se nesreća u kojoj je život izgubilo troje mladih ljudi.

Izvor: Youtube/printscreen/Tv zabava 2000e

Učesnici rijalitija "Veliki brat" poginuli su pre 14 godina, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na putu Obrenovac - Šabac, kada su automobilom sleteli u reku. Tog 29. decembra život su izgubili Zorica Lazić (24), Stevan Zečević Zeka (24) i Elmir Kuduzović (26).

Njih troje su imali zakazana gostovanja i te noći trebali su da idu u Loznicu, ali na tu žurku nikad nisu stigli. U automobilu sa njima bio je i Vladimir Sarić, jedini koji je preživeo.

Sve se dogodilo zbog prebrze vožnje Elmira kog je prijateljica iz drugog automobila upozoravala da uspori. Međutim, nije je poslušao i par minuta posle toga izleteli su iz krivine, prevrnuli se i završili u reci Vukodraž.

U drugom vozilu bile su Jelena Žeželj, Tanja Obradović i njena sestra Ivona. Njih tri su bile užasnute prizorom koji su videli, a Tanja je čak pokušala i da skoči u vodu kako bi im pomogla, ali su je prisutne sprečile. Ona i Jelena su od šoka pale u nesvest.

Produkcija "Velikog brata" je nakon te tragedije odlučila da prekine emitovanje rijalitija, ostatak ekipe je pušten kući i te godine nije bilo pobednika.

Tanja Obradović koja je preživela traumu zbog svega što se dogodilo ispred njenih očiju, pred svaku Novu godinu preživljava teške trenutke.

"Svake godine se setim toga. Nijedna Nova godina više nije ista. Pretužna sam što ih nema, nisam ih zaboravila. Krivo mi je što se svaki poziv od medija svodi na to, jer me podseti na njih, na to što se dogodilo. Ušli smo u "Velikog brata" kako bi se čulo za nas, kako bismo se afirmisali, bili smo mladi, željni svega i uspeha, a dogodila se tragedija. I dalje me ljudi prepoznaju kada me vide, ali me povežu sa tom situacijom. To je za mene trauma za ceo život", izjavila je jednom prilikom Tanja, a zatim dodala:

"Život nas vodi u drugom smeru, jurimo ka svojim ciljevima, pa se ponekad i potisnu loši događaji. Ali te stvari ne mogu da se zaborave. U Srbiju dolazim ponekad, ali nisam mogla da odem na njihov grob. Iskreno da kažem, nisam bila u mogućnosti, nije da nisam imala želju. Ali uvek dođem nešto kratko, željna sam svoje porodice", zaključila je ona.

Tanja Obradović

Izvor: Printskrin, Youtube/Tv zabava 2000e

U više navrata se za medije oglašao i brat pokojne Zorice, Zvezdan Lazić. Kako je rekao jednom prilikom, on žali za tim što sestru nije sprečio da uđe u rijaliti.

"Dan pre nego što je poginula zvala me je telefonom, pričali smo sat vremena. "Da ti kažem ovo, da ti kažem ono." Ja sam joj rekao: "Skupi su telefoni", a ona nije odustala dok mi nije sve ispričala. Na kraju mi je rekla: "Samo da znaš, puno te volim." Kao da je osećala. To je bilo oko 23.15 sati, a sutradan je poginula. Celu noć nisam mogao da spavam, kao da mi je nešto govorilo da će se nešto strašno desiti. Na dan njene pogibije sedeo sam sa cimerom Mikijem i odjednom sam povikao: "Zorica!" Uplašio sam se, on me je pitalo šta je bilo. Osetio sam neku bol, nešto teško. Nije prošlo ni sat vremena, zove me Zvonko i kaže: "Dogodilo se nešto strašno, poginula je Zorica", ispričao je on ranije pa dodao da je Zorica navodno predosetila da će nešto loše da se desi i da se poverila tadašnjem dečku.

"Bila je zaluđena vidovnjacima, astrolozima. Išla je kod njih i svi su joj govorili da tog dana ne ide nigde, da je rizično, posebno kad je u pitanju saobraćaj. Ali nije ih poslušala. Na dan pogibije je rekla dečku: "Ja ću danas da umrem." On joj je rekao da ne priča gluposti i da će da je ošamari, ali je nastavila to da ponavlja. Ispričao mi je to kada sam došao u Beograd. Neka sudbina. Ponekad pomislim kako je možda bila umorna od svega. Iskreno, ona je bila malo lepša od drugih, sve to povlači neke stvari. Mnogi su bili ljubomorni na nju, pogotovo u kolektivnom centru u Ugrinovačkoj, gde su moji bili posle izbeglištva. Nju je sve to mučilo. Da je trebalo da pogine, nije. Niko ne treba", ispričao je tada njen brat.