"TUKLA BIH JE, KOBILETINA": Saru Jo žestoko izvrijeđali zbog pevačice Maje Nikolić! Napisala saopštenje i sve objasnila 

Pjevačica je izdala saopštenje u kom je objasnila sve kroz šta je prošla poslednjih 10 godina

Pjevačica Sara Jo nedavno se prijavila na izbor za srpskog predstavnika Eurovizije 2022. godine, što je naišlo i na mnoge neprijatne komentare ne samo od slušalaca nego i od kolega. Sara je dobila lavinu loših komentara, a onda je odlučila da izda saopštenje i time stavi tačku na sve.

Pjevačica Maja Nikolić nakon saznanja da se Sara prijavila za predstavnicu Srbije izjavila je da joj je "unaprijed namještena pobjeda". Nakon toga Sara je snimila video u kom karikira Majino pjevanje iz jedne emisije, što je pokrenulo lavinu komentara, a pjevačica je samo neke od njih objavila na svom Instagram profilu.

"Koliko smara više ova kobelitena, marš k*rvo", "Tukla bih je", "Tako lijepa, a tako reatrdirana", samo su neki od komentara koje je pjevačica podijelila.

Kako bi stala na kraj svim pričama, objavila je i saopštenje.

"Koliko god da mi je jasno da se ne može udovoljiti svima, i dalje uspije da me iznenadi to u kolikoj je mjeri prisutno licemerje na društvenim mrežama. Tema je preopširna, i zbog toga sam uglavnom izbjegavala diskusije o tome, ali ajde ovog puta da se nadovežem na jučerašnju objavu:

Dakle, ako se ne oglasiš i ne izraziš svoje mišljenje - nezanimljiv si i dosadan beskičmenjak. A ako se izjasniš i daš svoj komentar o nečemu - onda si nadmena i umišljena budaletina.

Ista osoba koja je bezbroj puta bila predmet šale (naaajblaže rečeno) je sada bila triger da neko drugi postane meta.

I hajde da, koliko god nekad bilo bolno, ostavim po strani činjenicu da je od Prvog glasa Srbije preeeekul hejtovati Saru JOOO na Tviteru, ono što me najviše poražava kao čovjeka je činjenica da ista stvar koja se osuđivala pre par dana koja je bila goruća tema jer je imala nažalost loš ishod, postaje za tren oka realnost, sa kojom smo se suštinski saživjeli već neko vrijeme. Taj nivo neosviješćenosti, manjka empatije, kao i postavljanje granica, je nešto što me konstantno (u najmanju ruku) zbunjuje, obeshrabruje i vraća na bezbroj pitanja.

Kakve su se sve bitke bitke vodile proteklih par mjeseci (Baš ovjde) koje su, verujem svima nama, vraćale pomalo nade i vjere, a onda te, brže nego što si mislio, dočeka šamar realno", napisala je Sara.

Pjevačica je zatim nastavila da do kraja izrazi svoje mišljenje:

"Zašto se na kraju uvijek lakše uzjaše talas hejta, nego bilo čega drugog što se pruži ovdje? Šta se tačno projektuje kroz ovakav pristup, čega je tačno ogledalo ovakvog ponašanja...? I do čega tačno vodi?

Od šaljivog odgovora na vrlo jasnu optužbu i uvredu, došli smo do dvadesetčetvoročasovnog razvlačenja, vrijeđanja, prijetnji, kao i dovođenja u pitanje mojih feminističkih i aktivističkih stavova", zapitala se Sara, a onda još jednom podsjetila pratioce da mora da se bude samouvjerena, pogotovo kada su komentari poput onih koje je ona dobila, u pitanju.

"Nikad se više nije pričalo o važnosti toga da budeš svoj, da čvrsto stojiš iza svojih stavova, mišljenja, a društvo, mediji, porodica, okruženje nas vrlo često (svjesno i nesjvesno) upravo u tome sputavaju. Ponekad i iz najboljih namjera.

Skoro deset godina pazim na svaki svoj korak, odluku, izjavu, opis, sve ono što podrazumijeva ovaj posao.

Kao i većina izvođača (pogotovo ženskih) nametnuto mi je da budem "anemična", da ćutim, budem lijepa i gledam svoja posla, ali sad više nego ikad, shvatam da sloboda, u bilo kom obliku, nema cijenu", napisala je Sara a onda otkrila kakve odluke je donijela.

"Ne želim da donosim odluke pod uticajem tuđih mišljenja, da se ponašam pod uticajem tuđih predsrasuda. Ne želim da krijem svoja razmišljanja, stavove, principe, da se stidim izražavanja svoje seksualnosti ili, pošto su neki to sad doveli u pitanje, svog smisla za humor", zaključila je pjevačica.

