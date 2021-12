AMERIKA MI JE SVE UPROPASTILA! Pevačica zbog ljubavi napustila Srbiju, a bivšem se OSVETILA na urnebesan način!

Maja Nikolić zbog ljubavi je odlučila da napusti Srbiju i preseli se u Ameriku gde je živela od 2000. do 2009. godine.

Izvor: Kurir TV screenshot

Iako je tamo rodila sina Lazara, pevačica je istakla da je prekookeanski život skupo koštao i da je zbog toga mnogo propustila u karijeri.

"Amerika nam je sve upropastila i meni u životu i državi. Sve smo doživeli od njih i bombardovanje i pevanje na mostovima... Ali ne žalim, zbog ljubavi sam pravila najviše grešaka u životu, ali ne mogu da kažem ni da je greška, jer je u tom trenutku za mene to bilo najbolje. Moja deca su prelepa jer su rođena iz ljubavi", istakla je Maja.

Kako je zbog ljubavi uvek bila spremna na sve tako je svojevremeno svom partneru posvetila pesmu "Ubile me Dragane", a zatim ispred njegovog lokala snimila spot u kom je skakala po automobilu.

"To je bilo na snimanju spota u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali nisam pomahnitalo skakala po autu, zapravo sam skakala po jednom oldtajmeru. Ja sam to smislila kao osvetu jer moj partner nije došao na neki moj nastup i ja lepo snimim pesmu sa njegovim imenom i pustim u etar. Ali ono što je interesantno je što ga niko nije znao po imenu Dragan, jer mu je to bilo tajno, kršteno ime i od tog dana do dana današnjeg svi ga zovu Dragan. Uvek smislim osvetu koja je slatka, ali malo ti promeni sistem života", ispričala je Maja u emisiji "Zvezde Granda Specijal".

