Košarkaši Partizana izgubili su od Efesa u utakmici 30. kola Evrolige rezultatom 65:97.

Izvor: Kurir

Košarkaši Partizana poraženi su od Efesa 97:65 u 30. kolu Evrolige i taj poraz će boljeti iz nekoliko razloga. Jedan od razloga je to što je ovo bio sigurno najgori meč crno-bijelih ove sezone, a drugi je taj što je tim Željka Obradovića sada van prvih 10 Evrolige i uz to Efes sa dvije pobjede nad crno-bijelima ima bolji međusobni skor od njih uz pobjedu više.

Već na startu se vidjelo da nećemo vidjeti ništa dobro od crno-bijelih na ovom meču. Dali su prve poene, pa primili deset, a ni tajmauti Obradovića nisu mogli da ih trgnu prednost je samo rasla, pa je tako na poluvremenu bila 21 (54:33), a već na startu treće četvrtine 30 razlike (69:39). Na kraju je mogao i da odmori startere Obradović u finišu jer poslednja četvrtina nije odlučivala ni o čemu.

Kada je Partizan pogodio prvi na meču za 2:0 malo ko je slutio da će to biti najbolji momenat utakmice za tim Željka Obradovića. Odmah je napravio seriju za 10:2 gostujući tim, ali uspio je da se vrati crno-bijeli sastav do polovine četvrtine na 16:16. Ipak kada je Elajdža Brajant sa pet uzastopnih poena odvojio tursku ekipu više nije bilo povratka. Krajem prve četvrtine prednost je bila šest poena, a kada je sa dvije uzastopne trojke Bonga vratio Partizan nastavile su se greške i na TV tajmaut smo otišli sa 37:26 za goste. Do kraja poluvremena je meč bio gotov jer je Partizan prestao da igra.

Krenula je serija koja je stala na 46:28, a na poluvremenu je vodila ekipa Luke Bankija 54:34. Mislili su navijači da gore ne može, ali itekako je moglo. Drugo poluvrijeme je počelo užasno loše. Krenuli su zvižduci kada je Tompson pogodio za 64:35, a na 69:39 je prvi put bilo više od 30 razlike. Na deset minuta do kraja vidjeli smo 73:45 na semaforu. Pet poena je ubacio na startu četvrtine Partizan, ali predaleko su bili da bi mogli da se nadaju bilo čemu.