"DA SE IZVUČE NJIHOV DNK I POMEŠA": Amidžić nasmejao sve svojim novogodišnjim željama, u emisiji POPADALI od smeha

Ognjen Amidžić je bio skroman, ali...

Voditelj Ognjen Amidžić pročitao je svoju poruku s novogodišnjim željama u emisiji "Magazin In" kod koleginice Sanje Marinković i tom prilikom nasmejao sve.

Ognjen je u svom stilu napisao poruku, a njegove želje u 2022. godini su skromne, sa zdravljem na prvom mestu.

"Kako idu godine, uvek želim da se samo izborim za zdravlje, nije drugo bitno. Samo zdravlje i da imam energiju mešavine Ere Ojdanića i Maje Volk, to bih voleo da imam, tu je srž. Da se taj DNK izvuče i pomeša - to je to. Oni imaju godina dovoljno, a ponašaju se i imaju više energije nego ljudi od 20 godina", rekao je Amidžić.

"Ognjene, priznaj da bi vratio u svoje 30. godine i da idemo dalje", dobacila mu je Elma Sinanović, koja je gostovala u istoj emisiji.

"Pa vratio bih se, što ne bih, bilo mi je super tada", dodao je Amidžić.

