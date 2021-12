SVE SE OTRGLO KONTROLI! Učesnik Bara OTPUŠTEN zbog Đokovića, za MONDO otkrio šta se dogodilo - "Rekli su da IDEM KUĆI!"

Luka Pavlović ispričao šta se desilo u večeri kada je dobio otkaz u jednom popularnom beoradskom lokalu.

Luka Pavlović odabran je za prvog vođu ekipe u rijalitiju Bar, a za MONDO je govorio o ekipi u kući među kojom uveliko sijevaju i prve varnice, istakao da, budući da je zauzet i srećno zaljubljen, nije došao da traži ljubav u rijalitiju, a potom ekskluzivno otkrio sve detalje večeri u kojoj je zbog Novaka Đokovića dobio otkaz u jednom poznatom klubu u Beogradu u kojem je svojevremeno radio.

On ne krije koliko je oduševljen slavnim teniserom, te ističe da mu se izuzetno divi, ali je za njega posebno veče bilo baš to kada ga je uživo i vidio i to u noćnom provodu!

"To je bilo prošle godine kada je on pravio turnir u Beogradu. To je bila privatna zabava, samim tim smo se malo i mi opustili i bili smo malo emotivni, jer Novak Đoković je, prije svega, svjetska faca i zvijezda i neko ko reprezentuje našu zemlju na najbolji mogući način", započeo je Luka.

"Sve je išlo svojim tokom, ja sam bio ceremonijalni barmen, imao sam dvije tačke i od tog dana do dana kada sam dobio otkaz su bile prisutne. Novak je bio na bini, poskidali su se u majice njih četvoro, petoro, bilo je tu stvarno baš smiješnih scena. Bilo je baš urnebesno, energija je bila baš dobra i kod ljudi koji su radili i ljudi koji su bili gosti. Oni su se u jednom trenutku skinuli i krenuli su da mi dobacuju, aludirali su da se i ja skinem... Ja sam skinuo svoju košulju, zavrtio je u publiku i na kraju je bacio i to je vjerovatno bila kap koja je prelila čašu gledajući ljude koji vode klub. Ja nisam smatrao da je to nešto pogrešno ili loše. Nakon 45 minuta sam dobio otkaz, rekli su mi: 'Spakuj se i idi kući'", rekao nam je Luka.

"Ponovio bih sve sto odsto, ja i dalje cijenim i poštujem Đokovića, ipak je Novak - Novak", zaključio je.

