DETALJI PRVE VRELE AKCIJE U BARU! Ivana za MONDO bez dlake na jeziku - Završio je za 3 sekunde, nema čime da se POHVALI!

Rijaliti Bar je tek počeo, a Ivana Vranić odmah se našla u centru pažnje!

Izvor: Youtube/Rijaliti Bar/screenshot/Kurir Televizija/printscreen

Ivana Vranić našla se u centru komentarisanja na samom početku rijalitija Bar, te o njoj uveliko pričaju svi!

Nakon što je uspjela već prvog dana da se posvađa sa nekoliko djevojaka, priznala je i da je bila intimna sa Ivanom Neškovićem. Kako je tvrdila, oni su "hotovali" preko društvenih mreža, imali su video poziv gdje su jedno drugom pokazali intimu, a sada je za MONDO otkrila sve detalje.

"Dobila sam slom živaca juče! Dvije učesnice su mi se noć prije unosile u lice, vjerovatno zbog Ivana koji je kao ispao frajer do ja*a, ja mu digla na cijeni. Meni treba stariji muškarac, a ne ovi balavci... Spremna sam za ljubav u rijalitiju, ali ovo je slaba igra za mene", započela je.

Kako je otkrila, vrela konverzacija dogodila se u izolaciji pred sam ulazak u rijaliti

"Ivan me jako nervira, on glumi. Bili smo u izolaciji, Sanja i Ivan su željeli da provjere ko sam. Ivan i ja smo pričali pet i po sati tada, dvije su pričale sa njim u grupi, međutim ja sam tu upala, bila sam mnogo jača, jer imam čime i kako i malog pridobijem na keca! Sa njim sam pokušala da spavam u krevetu, ali nismo spavali, dobio je 'šut kartu'...", pričala je Ivana.

"Mi smo pričali i on mi je rekao: 'Jao kako imaš lijepe grudi', a ja sam bila u nekoj pidžamici ili polugola, sama sam mogu kako hoću. I on kaže meni: 'Aj pokaži mi, kako imaš dobre grudi!', i ja kažem: 'Stvarno hoćeš da ti pokažem? Evo ti' i on kao: 'Jao, jao'... Za tri sekunde je završio, ja sam to vidjela, to je istina", objasnila je.

Na samom kraju istakla je da Ivan "nema čime da se pohvali".

"Nema čime da se pohvali, ja sam lagala da ima, da ne bi bilo, ne smijemo ga blamirati. Vidi, da ima, ja bih skakala po njemu! Trčala bih za njim", završila je.

Ovako je Ivana komentarisala odnos sa Neškovićem:

