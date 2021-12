ŠAMARAO SEBE PRED KAMERAMA! Nezapamćeni HAOS u Zadruzi - Car doživio pomračenje, obezbjeđenje HITNO reagovalo! (VIDEO)

Novi okršaj Maje Marinković i Filipa Cara!

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

U ranim jutarnjim časovima Maja Marinković i Filip Car su napravili haos na imanju. Filip vidno bijesan obećao je da neće više progovoriti riječ sa svojom devojkom, koja je momentalno sjela na njega, počela da ga šutira i urla. Car je doživio pomračenje i napravio karambol.

"Rekao sam ti da sam nervozan, a to što me ti ne slušaš to je tvoj problem. Više neću razgovarati sa tobom, ako treba sjutra do tri! Za tebe moja riječ mora da bude sveto pismo", rekao je Car.

"A ko kaže to sad? Ko kaže?", sjela je Maja na Cara i počela da ga štipa i udara, nakon čega je pobijesneo, pocijepao joj pidžamu i bacio sa sebe.

Filip je izletio iz Bijele kuće i počeo sam sebi da lupa šamare!

"Je l' si ti bolestan?", drala se Maja na Cara dok je sam sebe udarao, ali ni tu nije bio kraj.

Svađu su nastavili i u radiju, gde su se vukli, a onda je Filip Maju zgrabio za ruku i izbacio napolje, nakon čega je obezbjeđenje hitno uletjeo i razdvojilo ih!